Άρτα: Χωρίς ανατροπές η νεκροψία στην 28χρονη - «Η αδερφή μου δολοφονήθηκε»

Η αγωνία παρατείνεται για τους συγγενείς της εγκύου που έχασε την ζωή της από αλλεργικό σοκ σε νοσοκομείο της Άρτας. Η νεκροψία - νεκροτομή που έγινε σήμερα στη σορό της νεαρής γυναίκας δεν έδωσε αρκετά στοιχεία και ξεκάθαρες απαντήσεις. Η ανταποκρίτρια του STAR, Μαίρη Τζώρα μετέφερε το ρεπορτάζ.

Ήταν μια διαδικασία περίπου 4 ωρών. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον τεχνικό σύμβουλο της οικογενείας, ιατροδικαστή Δημήτρη Γαλεντέρη, προς το παρόν η αίτια θανάτου είναι το αναφυλακτικό σοκ μετά την ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιοτικού, καθώς δεν εντοπίστηκαν ευρήματα που να δείχνουν κάτι διαφορετικό.

Κατά την διαδικασία ελήφθη βιολογικό και ιστολογικό υλικό για τις εργαστηριακές εξετάσεις, ώστε να πέσει φως στις συνθήκες που προκάλεσαν το αναφυλακτικό σοκ. Ωστόσο απαντήσεις θα υπάρξουν σε περίπου 6 μήνες.

Άρτα: «Η αδερφή μου έχει δολοφονηθεί»

Η αδερφή της 28χρονης μίλησε στον ΑΝΤ1 ξέσπασε λέγοντας ότι ο θάνατός της επήλθε γιατί «προκλήθηκε αναφυλακτικό σοκ, δεν έγινε έγκαιρη χορήγηση της αδρεναλίνης. Χορηγήθηκε κάποιο άλλο φάρμακο, το οποίο ουσιαστικά δεν βοήθησε πουθενά. Η αδερφή μου έχει δολοφονηθεί. Από αμέλεια μεν, αλλά έχει δολοφονηθεί».