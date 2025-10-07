Άννα Βίσση: «Τα λάθη είναι αυτά που σε κάνουν να καταλάβεις το σωστό»

Η Άννα Βίσση άνοιξε την καρδιά της μιλώντας για την πορεία της στη μουσική, τη συνεργασία της με τον Νίκο Καρβέλα, αλλά και τον λόγο που έχει αποστασιοποιηθεί από τα media και τις συνεντεύξεις τα τελευταία χρόνια.

Σε μια από τις σπάνιες τηλεοπτικές της εμφανίσεις, στην εκπομπή «Το ’χουμε» με τον Χάρη Λεμπιδάκη, η αγαπημένη τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη δημιουργική της σχέση με τον Καρβέλα, τονίζοντας:

«Εδώ και χρόνια ο Νίκος έχει φροντίσει να με τροφοδοτεί με κομμάτια που με προκαλούν να δώσω κάτι διαφορετικό. Ασχολούμαι με πράγματα που φέρνουν τον κόσμο κοντά μου. Μου αρέσει που με πλησιάζουν στον δρόμο με συγκίνηση και χαρά».

Η ίδια δεν δίστασε να μιλήσει και για τις στιγμές που κινδύνεψε να παρασυρθεί από την επιτυχία:

«Υπήρξαν στιγμές που μπορεί να την είχα ακούσει, αλλά ευτυχώς το κατάλαβα νωρίς. Ο κόσμος μπορεί να σε κάνει επιτυχημένο για λίγο, όμως η διάρκεια έρχεται από άλλα πράγματα».

Αναφερόμενη στα social media και στην έκθεση της δημόσιας εικόνας, η Άννα Βίσση εξήγησε:

«Όταν κάποιος εκφράζει δημόσια τη γνώμη του για όσα συμβαίνουν στην κοινωνία, είναι παγίδα. Ειδικά για ανθρώπους σαν κι εμένα. Έχω επιλέξει να μη μιλάω σε δημοσιογράφους, όχι από σνομπισμό, αλλά γιατί πια τα έχω πει όλα. Προτιμώ να μιλάει η δουλειά μου».

Τέλος, σχετικά με το ενδεχόμενο τηλεοπτικής επιστροφής, η τραγουδίστρια ήταν κατηγορηματική:

«Δεν θα γύριζα στην τηλεόραση. Δεν έχω χρόνο και εκείνη η περίοδος ήταν μια όμορφη εμπειρία. Έκανα και λάθη, αλλά τα λάθη είναι ζωή – είναι αυτά που σε βοηθούν να καταλάβεις το σωστό».