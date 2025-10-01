Ήχησαν οι σειρήνες συναγερμού σε όλη τη χώρα

Σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός

Ήχησαν οι σειρήνες συναγερμού σε όλη τη χώρα
Ήχησαν σήμερα το πρωί οι σειρήνες συναγερμού Πολιτικής Άμυνας σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της άσκησης ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25», όπως είχε ανακοινωθεί από την Πολιτική Προστασία.

 

 

Οι σειρήνες ηχούσαν έως και τις 12:55, όπως και οι καμπάνες των εκκλησιών.

Γιατί θα χτυπήσουν αύριο οι σειρήνες - Το σχέδιο για τον άμαχο πληθυσμό

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας οι σειρήνες ήχησαν ως εξής:

Φόβοι για πυρηνικό πόλεμο - Πού βρίσκονται τα υπόγεια καταφύγια της Αθήνας;

  • Στις 11.00, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας.
  • Στις 11.05, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας.
  • Στις 11.10, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στον Βορειοανατολικό Τομέα (Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου).
  • Στις 11.15, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Βορειοανατολικό Τομέα.

Οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν σήμερα σε όλη την Επικράτεια

  • Στις  11.20, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στον Νότιο Τομέα (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας).
  • Στις 11.25, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Νότιο Τομέα.
  • Στις 11.30, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας.

  • Στις 11.35, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας.
  • Στις 12.20, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στον Δυτικό Τομέα (Περιφέρεια Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Περιφέρεια Ηπείρου).
  • Στις 12.25, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Δυτικό Τομέα.
  • Στις 12.30, σήμανση συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στον Κεντρικό Τομέα (Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας).
  • Στις 12.35, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Κεντρικό Τομέα.

  • Στις 12.40, σήμανση συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στην Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.
  • Στις  12.45, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στην Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.
  • Στις 12.50, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στον Ανατολικό Τομέα (Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Βορείου κ’ Νότιου Αιγαίου και Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας και Αργολίδας).
  • Στις 12.55, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Ανατολικό Τομέα.

Η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας είχε καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας.

Ταυτόχρονα με την ήχηση των Σειρήνων Συναγερμού, ήχησαν και οι καμπάνες των Ιερών Ναών της Επικράτειας με σειρά βραχέων κωδωνισμών σε ταχύ ρυθμό διάρκειας τριών (3’) λεπτών.

