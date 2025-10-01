«Χάλκινη» η κόρη του Αίαντα Μανθόπουλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραστίβου

Λήδα Μανθοπούλου: H μητέρα της μίλησε για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραστίβου/ εκπομπή Super Κατερίνα

Η Λήδα Μαρία Μανθοπούλου, κόρη του αείμνηστου ηθοποιού Αίαντα Μανθόπουλου, διέπρεψε ακόμη μια φορά στον στίβο, τρέχοντας στα 100μ. της κατηγορίας Τ38. Η 20χρονη αθλήτρια τερμάτισε τρίτη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραστίβου στην Ινδία και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

To Ιnstastory της «χάλκινης »Λήδας Μανθοπούλου από τη διάκρισή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραστίβου στο Νέο Δελχί

«Πιο πολύ μας παίδεψε ο καιρός, έχει τρομερή ζέστη και υγρασία. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Αποδείχτηκε ότι ήταν αρκετό και πάμε για τα επόμενα… έχω και τα 200 μ. σε δύο μέρες. Θα κάνω το καλύτερό μου!», ήταν οι δηλώσεις της μετά την απονομή του χάλκινου μεταλλίου της.

Η 20χρονη Λήδα είχε κατακτήσει στην ίδια κατηγορία το ασημένιο μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Το κορίτσι είχε κάνει γνωστό ότι παλεύει με τη σκλήρυνση κατά πλάκας τον Δεκέμβριο του 2023, σχεδόν δύο μήνες μετά τον θάνατο του πατέρα της.

Η μητέρα της και πρώην σύζυγος του αείμνηστου ηθοποιού, Στέλλα Τσιάτσιου, μίλησε με περηφάνια για τη διάκριση της κόρης της.

«Αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανη ως μαμά. Έφυγε τραυματισμένη και μου είπε φεύγοντας: “Μαμά, θα πάω, θα τρέξω, αλλά μην περιμένεις πολλά πράγματα”. Οπότε δεν περίμενα πολλά πράγματα, αλλά όσες φορές έχει πει έτσι η Λήδα, ανεβαίνει βάθρο», είπε στην εκπομπή Super Κατερίνα.

«Το προηγούμενο μετάλλιο, ναι, όντως το έχει αφιερώσει στον μπαμπά της, ήταν πάρα πολύ νωπό ακόμα. Αυτό δεν ξέρω, η αλήθεια είναι δεν τη ρώτησα πού θα το αφιερώσει. Πάντα το αφιερώνει, όπως και όλα της τα μετάλλια, όμως στην οικογένειά της. Ναι, είμαι μια πολύ πολύ περήφανη μαμά. Πώς θα μπορούσα άλλωστε; Και πιστεύω ότι και ο Αίας Μανθόπουλος είναι πολύ περήφανος από εκεί πάνω για την κόρη μας», συμπλήρωσε η μητέρα της Λήδας Μανθοπούλου.

Aίας Μανθόπουλος με την κόρη του Λήδα/ facebook

Ο Αίαντας Μανθόπουλος έφυγε από τη ζωή στα 61 του χρόνια, μετά από εγκεφαλικό που υπέστη τον Οκτώβριο του 2023. Είχε κάνει δύο γάμους και τρία παιδιά. Ο πρώτος του γάμος ήταν με τη Δέσποινα Παπαθανασίου με την οποία απέκτησαν έναν γιο και ο δεύτερος με τη Στέλλα Τσιάτσιου, με την οποία χώρισαν το 2012. Με τη δεύτερη σύζυγο απέκτησαν δύο παιδιά τη Λήδα και τον Χρήστο, ο οποίος πέρυσι υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ.

