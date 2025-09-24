Η Ελλάδα η πιο φιλόξενη χώρα στον κόσμο σύμφωνα με το γερμανικό Travelbook

Επικράτησε έναντι άλλων - εξίσου γνωστών για τη φιλοξενία τους - χωρών

24.09.25 , 17:26
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Unsplash
Η Ελλάδα ψηφίστηκε η πιο φιλόξενη χώρα του κόσμου! Το πιο δημοφιλές ταξιδιωτικό site της Γερμανίας «Travelbook» ανέδειξε τη χώρα μας ως τον πιο φιλόξενο προορισμό, όπου ο καθένας είναι ευπρόσδεκτος. 

Όπως αναφέρει το «Travelbook», «Ο δημοφιλής ταξιδιωτικός προορισμός στη Μεσόγειο είναι γνωστός ως μία από τις πιο φιλόξενες χώρες του κόσμου». Ακόμη και η συντάκτρια, Katharina Regenthal, που ταξιδεύει στην Ελλάδα από την παιδική της ηλικία, είναι ενθουσιασμένη όχι μόνο με τη χώρα, αλλά και με τους ανθρώπους: «Από μικρή ηλικία είχα παρατηρήσει πόσο εγκάρδιοι και ευγενικοί είναι οι Έλληνες, ειδικά με τους μικρούς επισκέπτες».

Στην ψηφοφορία για το Travelbook Award, ο προορισμός κατάφερε να επικρατήσει έναντι άλλων, εξίσου γνωστών για τη φιλοξενία τους χωρών – με το συναγωνισμό να είναι μεγάλος. 

Η Νικόλ Λεκανίδη από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού δήλωσε μετά την απονομή του βραβείου: «Στα ελληνικά λέγεται φιλοξενία – η αγάπη και η φιλία προς τους ξένους. Μιλάμε για πραγματική αγάπη και πραγματικό ενδιαφέρον. Η Ελλάδα είναι κάτι περισσότερο από παραλίες, θάλασσα και ήλιο – είναι οι άνθρωποι. Δείχνουν πραγματική αγάπη, εγκάρδια φιλοξενία και χαρά για τη ζωή. Σε ένα ταξίδι στην Ελλάδα μπορείτε να νιώσετε και εσείς αυτό το συναίσθημα!»

 

