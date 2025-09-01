Έσβησε η φωτιά στο Μουσικό Σχολείο Παλλήνης

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε κτίριο του Μουσικού Σχολείου Παλλήνης.

Φωτιά στην Παλλήνη στο Μουσικό Σχολείο pic.twitter.com/DO0heg4Czx

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε στη στέγη και δεν υπήρξαν τραυματίες.

#Πυρκαγιά σε κτήριο εκπαίδευσης στην Παλλήνη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.