Έσβησε η φωτιά στο Μουσικό Σχολείο Παλλήνης

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε κτίριο του Μουσικού Σχολείου Παλλήνης.
Φωτιά στην Παλλήνη στο Μουσικό Σχολείο pic.twitter.com/DO0heg4Czx— iRafina (@irafinagr) September 1, 2025
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε στη στέγη και δεν υπήρξαν τραυματίες.
#Πυρκαγιά σε κτήριο εκπαίδευσης στην Παλλήνη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 1, 2025
Στο σημείο έσπευσαν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες οι δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο έσβησαν την πυρκαγιά.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.