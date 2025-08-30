Εύβοια: Θρήνος για ζευγάρι που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Αφήνουν ορφανά τρία παιδιά

Ελλαδα
Στο πένθος βυθίστηκε από χθες η Εύβοια μετά από το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στο Αλιβέρι με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα ζευγάρι. 

https://www.ilamia.gr/2025/08/30/oikogeneiaki-tragodia-stin-eyvoia-pethane-kai-i-syzygos-toy-dikyklisti-poy-skotothike-se-trochaio-afinoyn-tria-paidia-orfana/

Το σημείο του τροχαίου στο Αλιβέρι - ilamia.gr

Σύμφωνα με το eviaonline.gr το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες η μηχανή στην οποία επέβαινε το ζευγάρι συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο. 

Το ζευγάρι που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο στο Αλιβέρι

Το ζευγάρι που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο στο Αλιβέρι

Ο οδηγός της μηχανής σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ η σύζυγός του τραυματίστηκε σοβαρά. Η γυναίκα, που ήταν πολυτραυματίας, αρχικά νοσηλεύτηκε στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας και το απόγευμα της Παρασκευής μεταφέρθηκε στο Θριάσειο Νοσοκομείο.

Υποβλήθηκε σε διπλή χειρουργική επέμβαση όμως δυστυχώς δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και ξεψύχησε τα ξημερώματα.

Ο άνδρας σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ η σύζυγός του κατέληξε τα ξημερώματα του Σαββάτου

Ο άνδρας σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ η σύζυγός του κατέληξε τα ξημερώματα του Σαββάτου

Η οικογένεια της γυναίκας είχε κάνει έκκληση για αίμα, καθώς η κατάστασή της ήταν κρίσιμη. 

Το ζευγάρι αφήνει πίσω τρία παιδιά ηλικίας 16, 12 και μόλις 3 ετών.

Το ζευγάρι αφήνει ορφανά τρία ανήλικα παιδιά

Το ζευγάρι αφήνει ορφανά τρία ανήλικα παιδιά

Η τελευταία πράξη του δράματος θα γραφτεί αύριο Κυριακή. Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί θα αποχαιρετήσουν το ζευγάρι στην εξόδιο ακολουθία που θα τελεστεί στις 17:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα στη Νέα Λάμψακο.
 

