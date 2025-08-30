Εύβοια: Θρήνος για ζευγάρι που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Στο πένθος βυθίστηκε από χθες η Εύβοια μετά από το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στο Αλιβέρι με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα ζευγάρι.
Σύμφωνα με το eviaonline.gr το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες η μηχανή στην οποία επέβαινε το ζευγάρι συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο.
Ο οδηγός της μηχανής σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ η σύζυγός του τραυματίστηκε σοβαρά. Η γυναίκα, που ήταν πολυτραυματίας, αρχικά νοσηλεύτηκε στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας και το απόγευμα της Παρασκευής μεταφέρθηκε στο Θριάσειο Νοσοκομείο.
Υποβλήθηκε σε διπλή χειρουργική επέμβαση όμως δυστυχώς δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και ξεψύχησε τα ξημερώματα.
Η οικογένεια της γυναίκας είχε κάνει έκκληση για αίμα, καθώς η κατάστασή της ήταν κρίσιμη.
Το ζευγάρι αφήνει πίσω τρία παιδιά ηλικίας 16, 12 και μόλις 3 ετών.
Η τελευταία πράξη του δράματος θα γραφτεί αύριο Κυριακή. Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί θα αποχαιρετήσουν το ζευγάρι στην εξόδιο ακολουθία που θα τελεστεί στις 17:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα στη Νέα Λάμψακο.