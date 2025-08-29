Καιρός: Προειδοποίηση για επικίνδυνες βροχές το Σαββατοκύριακο

Ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο, καθώς μια νέα κακοκαιρία πλησιάζει από την Ιταλία, φέρνοντας επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου, τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα.

Ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, προβλέπει ότι οι πιο έντονες καταιγίδες θα πλήξουν την Κέρκυρα από το απόγευμα του Σαββάτου έως και τα ξημερώματα της Κυριακής.

Παράλληλα, τοπικές μπόρες και βροχές θα σημειωθούν στην Ήπειρο, ενώ τα φαινόμενα θα επεκταθούν έως και την Κυριακή σε Μακεδονία και Έβρο.

Ο κ. Γιαννόπουλος μάλιστα σχολίασε χαρακτηριστικά: «Λυπάμαι όσους έχουν γάμο το Σαββατοκύριακο στην Κέρκυρα, καθώς οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές».

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σε ανάρτησή του εξηγεί πως βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας, κινείται τις επόμενες ημέρες προς την περιοχή μας, προκαλώντας φαινόμενα όπως βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις αλλά και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Ταυτόχρονα όμως, οι άνεμοι μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική, με αποτέλεσμα την άνοδο της θερμοκρασίας. Μάλιστα σε κάποιες περιοχές ο άνεμος θα είναι σαν λίβας.

Σε ότι αφορά στα μελτέμια θα περιοριστούν προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο και σταδιακά θα εξασθενίσουν.

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για καύσωνα

Από την άλλη ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για την έλευση νέου κύματος καύσωνα στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, το επόμενο 24ωρο θα κυλήσει με ενισχυμένα μελτέμια στο κεντρικό Αιγαίο, με ριπές που θα ξεπεράσουν ακόμη και τα 70 km/h.

Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, δημιουργεί ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες σε ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Από σήμερα και μετά, τα μελτέμια υποχωρούν και η ατμόσφαιρα γίνεται πιο ασταθής, κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα, όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η πιο ανησυχητική πρόβλεψη αφορά στην επόμενη εβδομάδα: «Υπάρχει σαφής τάση για 40άρια από την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου και μετά, για 2-3 ημέρες», τονίζει ο κ. Τσατραφύλλιας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός νέου καύσωνα.

Ο καιρός σήμερα 29/8/25

Γενικά αίθριος καιρός θα είναι σήμερα ο καιρός, Παρασκευή. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί πρόσκαιρα δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 και στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Θερμοκρασία: Από 22 έως 28 με 30 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο 6 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές 34 με 36 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31-08-2025

Στη δυτική και τη βόρεια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, από τις πρωινές ώρες στα δυτικά, από νωρίς το απόγευμα στη Μακεδονία και από το απόγευμα στη Θράκη.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στη Θεσσαλία.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 02-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.