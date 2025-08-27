Φωτιά τώρα στην Ηλεία - Καίει σε δύο εστίες

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης 27 Αυγούστου στην Ηλεία, στην περιοχή Καλύβια, καίγοντας σε δύο ξεχωριστές εστίες. Σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική, καθώς ισχυρή δύναμη έσπευσε στο σημείο για να ξεκινήσει η επιχείρηση κατάσβεσης.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

