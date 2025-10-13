MAN Lion’s Coach E: Το πρώτο ηλεκτρικό τουριστικό πούλμαν της Ευρώπης

Το νέο MAN Lion’s Coach E έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στη Busworld Europe και αμέ-σως απέσπασε τη σημαντικότερη ευρωπαϊκή διάκριση του κλάδου: τον τίτλο «Sustainable Bus of the Year 2026» στην κατηγορία των τουριστικών λεωφορείων. Η απονομή πραγματοποιή-θηκε στη Gala Night της έκθεσης, παρουσία κορυφαίων εκπροσώπων της διεθνούς βιομηχανίας λεωφορείων.
Η διεθνής κριτική επιτροπή, που αποτελείται από δημοσιογράφους ειδικού Τύπου δέκα ευρω-παϊκών χωρών, ξεχώρισε το ηλεκτρικό πούλμαν της MAN για τον συνδυασμό ισχύος, αυτονο-μίας και άνεσης, καθώς και για την ολοκληρωμένη του προσέγγιση στη βιωσιμότητα και την ασφάλεια. Είναι η πρώτη φορά που ηλεκτρικό τουριστικό λεωφορείο κερδίζει αυτόν τον τίτλο, γεγονός που καθιστά τη διάκριση ακόμη πιο σημαντική.
Το Lion’s Coach E θέτει νέα τεχνολογικά πρότυπα για τις μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων, προσφέροντας αυτονομία έως 650 χλμ., προηγμένα συστήματα ασφάλειας και εξαιρετική ποιό-τητα κύλισης. Παράλληλα, διακρίνεται για την περιβαλλοντική υπευθυνότητα της κατασκευής του, με ποσοστό ανακύκλωσης άνω του 95% και υπεύθυνη διαχείριση κύκλου ζωής μπαταριών.
Η νέα αυτή διάκριση επιβεβαιώνει τη στρατηγική δέσμευση της MAN στην ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων μετακίνησης και στην ταχεία μετάβαση προς μια ηλεκτρική, αποδοτική και υπεύθυνημορφή κινητικότητας.
Με το Lion's Coach E, η MAN ενισχύει τον ρόλο της ως πρωτοπόρος στην ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων και διαμορφώνει, με συνέπεια και τεχνολογική υπεροχή, το μέλλον των μεταφορών στην Ευρώπη.