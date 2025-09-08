Αυτό είναι το νέο VW ID. CROSS Concept

Η Volkswagen παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση του Μονάχου (IAA Mobility) το νέο ID. CROSS Concept, ένα συμπαγές SUV που φέρνει την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά στο ευρύ κοινό. Το μοντέλο συνδυάζει σχεδιασμό νέας γενιάς, κορυφαία τεχνολογία και χώρους που ξεπερνούν τα δεδομένα της κατηγορίας, αποτελώντας το προοίμιο για τα επερχόμενα ηλεκτρικά οχήματα εισαγωγικής κατηγορίας της μάρκας.

Το εσωτερικό αποπνέει lounge ατμόσφαιρα, με ποιοτικά υλικά, φυσικές υφές και ειδικές «Ατμόσφαιρες» φωτισμού, ήχου και κλιματισμού. Ιδιαίτερη λεπτομέρεια αποτελούν τα καθίσματα που αναδιπλώνονται πλήρως, δημιουργώντας μια άνετη επιφάνεια ανάπαυσης, εμπνευσμένη από το θρυλικό VW Bus.

Το ID. CROSS Concept βασίζεται στην εξελιγμένη πλατφόρμα MEB+, με ηλεκτροκινητήρα στον εμπρός άξονα ισχύος 155 kW (211 PS) και αυτονομία έως 420 χλμ. (WLTP). Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 175 χλμ./ώρα.Το μοντέλο διαθέτει επίσης δυνατότητα ρυμούλκησης έως 1.200 κιλά (με φρένα, σε κλίση 8%) και κοτσαδόρο με αντοχή φορτίου 75 κιλών – ιδανικό για μεταφορά δύο ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Τέσσερα νέα ηλεκτρικά μοντέλα από το 2026

Το ID. CROSS Concept αποτελεί το τέταρτο μέλος της νέας γενιάς μικρών ηλεκτρικών μοντέλων, μετά τα ID.Polo ID. GTI Concept και ID. EVERY1. Η παγκόσμια πρεμιέρα του ID. Polo έχει προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ θα ακολουθήσει και η έκδοση ID. Polo GTI. Το τελικό ID. CROSS θα παρουσιαστεί το

Ο Thomas Schäfer, CEO της Volkswagen, δήλωσε: «Από την αρχή στόχος μου ήταν να διαμορφώσω την καλύτερη εκδοχή της Volkswagen όλων των εποχών. Με το ID. CROSS Concept αποδεικνύουμε ότι τηρούμε τις δεσμεύσεις μας – με νέο σχεδιασμό, τεχνολογίες που μέχρι τώρα συναντούσαμε μόνο σε ανώτερες κατηγορίες, βελτιωμένη εργονομία και ποιότητα, και – επιτέλους – με ένα όνομα που συνδέεται ξανά με την αυθεντική ταυτότητα της Volkswagen».