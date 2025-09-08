Αυτό είναι το νέο VW ID. CROSS Concept

έρχονται τέσσσερα νέα ηλεκτρικά μοντέλα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.09.25 , 12:00 ΔΕΘ: Τι αλλάζει για οικογένειες, νέους, ένστολους- Η εξειδίκευση των μέτρων
08.09.25 , 11:48 Επίθεση με πυροβόλα στην Ιερουσαλήμ - Τέσσερις νεκροί, δεκάδες τραυματίες
08.09.25 , 11:46 Καβάλα: Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον θάνατο της 59χρονης Μισέλ
08.09.25 , 11:20 Η Ειρήνη Μουρτζούκου απολογείται για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
08.09.25 , 11:13 Τζόρτζιο Αρμάνι: Σήμερα η κηδεία του «βασιλιά της μόδας»
08.09.25 , 11:12 Σοφία Καρβέλα: Το challenge με τον γιο της στο σαλόνι του σπιτιού τους
08.09.25 , 10:44 Εκδρομή κοντά στην Αθήνα: Οι πέντε κορυφαίοι προορισμοί!
08.09.25 , 10:41 Όμιλος Motor Oil: Φέρνει τα εντυπωσιακά Maxus στην Ελλάδα
08.09.25 , 10:39 «Ματωμένο φεγγάρι»: Γιατί το φεγγάρι είχε κόκκινο χρώμα - Δείτε εικόνες
08.09.25 , 10:25 Αυτό είναι το νέο VW ID. CROSS Concept
08.09.25 , 10:01 Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις: Οι νικητές του αγώνα
08.09.25 , 10:01 Ηγούμενος έβγαλε στο… σφυρί ιερό ευαγγέλιο του 1700 και βυζαντινά κειμήλια!
08.09.25 , 09:39 Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς: Η βάπτιση της κόρης τους, Μαρίλιας
08.09.25 , 09:29 Νεκρός ο πατέρας που κρυβόταν 4 χρόνια με τα παιδιά του στη Νέα Ζηλανδία
08.09.25 , 09:27 Βανδή - Μπισμπίκης: Με τα μαγιό τους σε παραλία της Κρήτης
Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς: Η βάπτιση της κόρης τους, Μαρίλιας
Βανδή - Μπισμπίκης: Με τα μαγιό τους σε παραλία της Κρήτης
Τοξότης: Μην αφήνετε το άγχος να σας κυριεύσει σήμερα
Νεκρός ο πατέρας που κρυβόταν 4 χρόνια με τα παιδιά του στη Νέα Ζηλανδία
Αμπρόσιο: Ερωτευμένη στο Μαλιμπού- Υπέροχα στιγμιότυπα
Επίδομα 250 ευρώ: Αλλαγές στο παραπέντε για δικαιούχους και κριτήρια
Ηγούμενος έβγαλε στο… σφυρί ιερό ευαγγέλιο του 1700 και βυζαντινά κειμήλια!
Μέτρα ΔΕΘ: Tα τρία στρατόπεδα που θα οικοδομηθούν 2.000 διαμερίσματα
Μητσοτάκης: Ποια μέτρα «κλείδωσαν» για μισθωτούς, οικογένειες,συνταξιούχους
Βαγγέλης Μαρινάκης: Η μέση οικογένεια υποφέρει από τις 20 του μηνός
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 08.09.25, 10:05
Αυτό είναι το νέο VW ID. CROSS Concept
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Volkswagen παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση του Μονάχου (IAA Mobility) το νέο ID. CROSS Concept, ένα συμπαγές SUV που φέρνει την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά στο ευρύ κοινό. Το μοντέλο συνδυάζει σχεδιασμό νέας γενιάς, κορυφαία τεχνολογία και χώρους που ξεπερνούν τα δεδομένα της κατηγορίας, αποτελώντας το προοίμιο για τα επερχόμενα ηλεκτρικά οχήματα εισαγωγικής κατηγορίας της μάρκας.

Αυτό είναι το νέο VW ID. CROSS Concept

Το εσωτερικό αποπνέει lounge ατμόσφαιρα, με ποιοτικά υλικά, φυσικές υφές και ειδικές «Ατμόσφαιρες» φωτισμού, ήχου και κλιματισμού. Ιδιαίτερη λεπτομέρεια αποτελούν τα καθίσματα που αναδιπλώνονται πλήρως, δημιουργώντας μια άνετη επιφάνεια ανάπαυσης, εμπνευσμένη από το θρυλικό VW Bus.

Αυτό είναι το νέο VW ID. CROSS Concept

Το ID. CROSS Concept βασίζεται στην εξελιγμένη πλατφόρμα MEB+, με ηλεκτροκινητήρα στον εμπρός άξονα ισχύος 155 kW (211 PS) και αυτονομία έως 420 χλμ. (WLTP). Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 175 χλμ./ώρα.Το μοντέλο διαθέτει επίσης δυνατότητα ρυμούλκησης έως 1.200 κιλά (με φρένα, σε κλίση 8%) και κοτσαδόρο με αντοχή φορτίου 75 κιλών – ιδανικό για μεταφορά δύο ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Αυτό είναι το νέο VW ID. CROSS Concept

Τέσσερα νέα ηλεκτρικά μοντέλα από το 2026

Το ID. CROSS Concept αποτελεί το τέταρτο μέλος της νέας γενιάς μικρών ηλεκτρικών μοντέλων, μετά τα ID.Polo ID. GTI Concept και ID. EVERY1. Η παγκόσμια πρεμιέρα του ID. Polo έχει προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ θα ακολουθήσει και η έκδοση ID. Polo GTI. Το τελικό ID. CROSS θα παρουσιαστεί το

Αυτό είναι το νέο VW ID. CROSS Concept

Ο Thomas Schäfer, CEO της Volkswagen, δήλωσε: «Από την αρχή στόχος μου ήταν να διαμορφώσω την καλύτερη εκδοχή της Volkswagen όλων των εποχών. Με το ID. CROSS Concept αποδεικνύουμε ότι τηρούμε τις δεσμεύσεις μας – με νέο σχεδιασμό, τεχνολογίες που μέχρι τώρα συναντούσαμε μόνο σε ανώτερες κατηγορίες, βελτιωμένη εργονομία και ποιότητα, και – επιτέλους – με ένα όνομα που συνδέεται ξανά με την αυθεντική ταυτότητα της Volkswagen».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
VW
 |
VW ID. CROSS CONCEPT
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top