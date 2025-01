HORWIN SK3 Plus: Η τιμή του νέου ηλεκτρικού σκούτερ

Το HORWIN SK3 Plus είναι ένα σπορ ηλεκτρικό σκούτερ που συνδυάζει υψηλές επιδόσεις και υψηλή αυτονομία με κομψό σχεδιασμό, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία οδήγησης τόσο εντός όσο και εκτός πόλης.

Κύρια χαρακτηριστικά του SK3 Plus:

Ισχυρός Κινητήρας: Εξοπλισμένο με κινητήρα απόδοσης 8,64 kW και μέγιστη ροπή που αγγίζει τα 280 Nm, το SK3 Plus επιτυγχάνει τελική ταχύτητα έως 100 km/h, προσφέροντας δυναμική επιτάχυνση και άμεση απόκριση.

Δύο μπαταρίες υψηλής χωρητικότητας: Διαθέτει δύο αποσπώμενες μπαταρίες 72V/45Ah, που εξασφαλίζουν αυτονομία έως 130 km. Ο χρόνος πλήρους φόρτισης για κάθε μπαταρία είναι περίπου 4,5 ώρες, επιτρέποντας μεγαλύτερες διαδρομές με λιγότερες στάσεις.

Μετάδοση κίνησης με Ιμάντα: Η χρήση ιμάντα ινών άνθρακα Gates προσφέρει ομαλή και αθόρυβη μετάδοση της ισχύος, μειώνοντας σημαντικά τους κραδασμούς.

Προηγμένος εξοπλισμός: Το SK3 Plus διαθέτει πλήρη φωτισμό LED, έγχρωμη οθόνη TFT 7" με πολλαπλές ενδείξεις, σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί (keyless go), τρεις επιλογές απόδοσης κινητήρα (Eco, Plus, Sport), λειτουργία όπισθεν, θύρα USB για φόρτιση συσκευών και αντικλεπτικό σύστημα.

Σύστημα συνδυασμένης πέδησης (CBS): Εξασφαλίζει αποτελεσματική και ασφαλή πέδηση, κατανέμοντας την πίεση φρεναρίσματος μεταξύ των δύο τροχών διαμέτρου 14 ιντσών.

Διπλά υδραυλικά αμορτισέρ πίσω: Οι αναρτήσεις παρέχουν υψηλά επίπεδα ασφάλειας κατά την οδήγηση σε ανεξαρτήτου ποιότητας οδοστρώματα.



Το SK3 Plus είναι διαθέσιμο σε τρία χρώματα: μαύρο ματ, πράσινο και γκρι, επιτρέποντας στους αναβάτες να επιλέξουν το στυλ που τους ταιριάζει.Η προτεινόμενη λιανική τιμή του νέου SK3 Plus διαμορφώνεται στα 4.950€, ενώ με τις επιδοτήσεις του προγράμματος «Κινούμαι ηλεκτρικά» (30%) και της 2ης μπαταρίας (300€) η τιμή διαμορφώνεται στα 3.450€

