Renault Master: Το Van της χρονιάς 2025

Το Master είναι το 5ο επαγγελματικό της Renault που κερδίζει τον επίζηλο τίτλο, ο οποίος ακολουθεί τον τίτλο για το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2024». που κέρδισε το Renault Scenic E-Tech electric τον περασμένο Φεβρουάριο.

Το νέο Renault Master κέρδισε τον τίτλο του Van of the Year 2025, που του απονεμήθηκε από την κριτική επιτροπή του «International Van Of The Year»Το Renault Master παρέλαβε το βραβείο του στην τελετή του Διεθνούς Βαν της Χρονιάς 2025 (IVOTY), κατά τη διάρκεια της έκθεσης επαγγελματικών IAA Transportation στο Ανόβερο. Το νέο επαγγελματικό της Renault εξελέγη ομόφωνα από την επιτροπή των έμπειρων δημοσιογράφων του θεσμού, που εκπροσωπούν 25 ευρωπαϊκές χώρες.

Η σχεδίαση Aerovan και η νέα πολυενεργειακή του πλατφόρμα το καθιστούν νέο πρότυπο στην αγορά και το πιο αποτελεσματικό όχημα στην κατηγορία του, με πλήρη γκάμα κινητήρων ICE (εσωτερική καύσης), ηλεκτρικών και υδρογόνου.Το νέο Renault Master είναι το πέμπτο από τα βαν της μάρκας που κέρδισε αυτόν τον επίζηλο τίτλο, μετά τα Renault Master II (IVOTY 1998), Renault Trafic II (IVOTY 2002), Kangoo Z.E (IVOTY 2012) και Kangoo Van III (IVOTY 2022).

Μετά από το Renault Scenic E-Tech electric, που ψηφίστηκε ως Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2024 τον περασμένο Φεβρουάριο, η Renault τώρα παίρνει το «double» με δύο τίτλους για το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς» και το «Βαν της Χρονιάς». Η τελευταία φορά που η μάρκα κέρδισε βραβεία back-to-back ήταν πριν από 27 χρόνια, με τα Renault Scenic I και Master II.

