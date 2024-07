VW Golf 50 Years: Το ανανεωμένο μοντέλο είναι εδώ-Τιμές

To best seller μοντέλο της Volkswagen, το Golf, αυτοκίνητο - θρύλος με περισσότερες από 37 εκατομμύρια μονάδες παραγωγής από το 1974 μέχρι σήμερα και με πωλήσεις σε πάνω από 70 χώρες του κόσμου, γιορτάζει εφέτος τα 50 χρόνια της πετυχημένης του πορείας. Οι προβολείς LED έχουν πιο ευθείες γραμμές, είναι οπτικά πιο εντυπωσιακοί και στενεύουν σημαντικά προς το εσωτερικό. Ως εναλλακτική λύση για τους στάνταρ προβολείς LED, υπάρχουν οι προβολείς LED Plus, με τους οποίους το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου διαθέτει φωτιζόμενο το σήμα της Volkswagen - για πρώτη φορά στην Ευρώπη - εκτός από την υπάρχουσα φωτιζόμενη οριζόντια λωρίδα LED στη μάσκα του ψυγείου.

Τα V και W καθώς και ο κύκλος γύρω από τα γράμματα, πλαισιώνονται από λεπτά φωτεινά περιγράμματα εξωτερικά και εσωτερικά. Το φωτιζόμενο σήμα της μάρκας δημιουργεί μια νέα, αδιαμφισβήτητη σχεδίαση φώτων Volkswagen. Ένα άλλο φωτιστικό highlight, είναι το δεύτερο προαιρετικό επίπεδο διαμόρφωσης των συστημάτων LED: η τελευταία έκδοση των προβολέων IQ.LIGHT LED Matrix - επίσης με φωτιζόμενο σήμα Volkswagen.

Οι προβολείς IQ.LIGHT LED Matrix του μοντέλου είναι εξοπλισμένοι με μια νέα κύρια δέσμη LED υψηλής απόδοσης που έχει εμβέλεια έως και 50m τη νύχτα - σημαντικά μακρύτερη από έναν συμβατικό προβολέα κύριας δέσμης. Το πακέτο των προαιρετικών προβολέων IQ.LIGHT LED Matrix περιλαμβάνει τα πρόσφατα εξελιγμένα 3D LED πίσω φώτα, των οποίων τα εφέ καλωσορίσματος και αποχαιρετισμού μπορούν να προσαρμοστούν στις ρυθμίσεις του οχήματος (μέσω του συστήματος infotainment). Υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών διαφορετικών εφέ.

Στην υπάρχουσα παλέτα των έντεκα χρωμάτων του Golf, έχουν προστεθεί οι νέες τέσσερις αποχρώσεις: Crystal Ice Blue Metallic, Anemone Blue Metallic, Oyster Silver Metallic και Grenadilla Black Metallic, ενώ η οροφή σε μαύρο χρώμα διατίθεται ως νέα επιλογή για τις εκδόσεις R-Line, GTE και GTI.

Στο εσωτερικό του μοντέλου υπάρχει νέο, τελευταίας γενιάς, σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Το εξαιρετικά διαισθητικό σύστημα infotainment, θα διατίθεται εκτός της βασικής έκδοσης Composition με έγχρωμη οθόνη αφής 10.3’’, σε ακόμα δύο διαφορετικές μορφές οθόνης.H οθόνη αφής στην έκδοση Ready 2 Discover έχει διαγώνιο 26,4 cm (10,4”), ενώ η κορυφαία έκδοση Discover έχει διαγώνιο οθόνης 32,8 & 12,9”. Οι νέες οθόνες MIB4 τύπου tablet έχουν σχεδιαστεί για να είναι οπτικά ελεύθερες. Στο πλαίσιο αυτό, τα ρυθμιστικά αφής για τον έλεγχο της θερμοκρασίας και της έντασης του ήχου, είναι πλέον πιο εργονομικά στη χρήση και φωτίζονται.

Το νέο Golf διαθέτει στάνταρ το προηγμένο Digital Cockpit Pro (διαγώνιος οθόνης: 26 cm/10,2 ίντσες). Ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιήσει τα αντίστοιχα κουμπιά στο νέο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών για να ρυθμίσει δύο διαφορετικές βασικές διαμορφώσεις γραφικών (προφίλ πληροφοριών): Classic με στρογγυλά όργανα και Progressive με πλακίδια οθόνης. Υπάρχουν επίσης προφίλ πληροφοριών για τα Golf R-Line, GTI και GTE που αφορούν συγκεκριμένα μοντέλα.

Τελευταία καινοτομία που έρχεται στο νέο Golf, είναι η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (AI) του ChatGPT. Η πρόσβαση σε αυτή γίνεται με τη χρήση του φωνητικού βοηθού "IDA" και προσφέρει μια σειρά νέων επιλογών που υπερβαίνουν κατά πολύ τον φωνητικό έλεγχο που ήταν διαθέσιμος μέχρι τώρα. Με το σύστημα αυτό ο οδηγός απλώς μιλάει στον βοηθό και δεν χρειάζεται να πάρει τα μάτια του από τον δρόμο. H τεχνολογία του ChatGPT προϋποθέτει σύστημα infotainment Discover.

Η γκάμα συστημάτων κίνησης του μοντέλου περιλαμβάνει άμεσα διαθέσιμους, δύο χειροκίνητους υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες βενζίνης (TSI) με 85 kW (116 PS) και 110 kW (150 PS) και δύο ήπια υβριδικά υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες βενζίνης 48V (eTSI) με 7τάχυτο κιβώτιο (DSG) που έχουν επίσης ισχύ 85 kW (116 PS) και 110 kW (150 PS). Το σύστημα 48V χρησιμοποιεί ανάκτηση ενέργειας από τα φρένα για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για το σύστημα κίνησης. Κατά την εκκίνηση, αυτή η πρόσθετη ισχύς βελτιώνει αισθητά τις επιδόσεις. Ταυτόχρονα, η αποδοτική τεχνολογία 48V και η προσωρινή απενεργοποίηση του 1.5 TSI evo επιτρέπουν πολύ χαμηλή κατανάλωση. Και τα τέσσερα συστήματα κίνησης, είναι υπερσύγχρονοι τετρακύλινδροι κινητήρες με υπερσυμπιεστή VTG (μεταβλητής γεωμετρίας στροβίλου) και ενεργή διαχείριση κυλίνδρων (ACTplus).

Η γκάμα των κινητήρων συμπληρώνεται από δύο plug-in υβριδικές μονάδες (eHybrid & GTE) και έναν πετρελαιοκινητήρα κινητήρα με ισχύ 85 kW (116 PS), ενώ τα κορυφαία Golf GTI Clubsport και Golf R θα ακολουθήσουν το τρίτο τρίμηνο του έτους (μοντέλα R με τετρακίνηση 4MOTION). Περαιτέρω τετρακίνητες εκδόσεις με κινητήρα TSI θα κάνουν το ντεμπούτο τους το επόμενο έτος. Η Volkswagen λανσάρει το νέο Golf με μια entry-level έκδοση (Essential), ακολουθούμενη από τα επίπεδα εξοπλισμού Life & More (μεσαία έκδοση), Style (κομψός πλούσιος εξοπλισμός) και R-Line (σπορ κορυφαίος εξοπλισμός). Η τιμή της έκδοσης Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG 50 years είναι στα 36850 ευρώ...

Ακολουθεί ο πίνακς με τις εκδόσεις και τις τιμές

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο