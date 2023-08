Ξέρετε ποιά Nissan είναι τα πιο ελκυστικά;

Τα Nissan ARIYA και TITAN στην κορυφή των κατηγοριών τους ως Πιο Ελκυστικά Μοντέλα στην μελέτη «J.D. Power 2023 US APEAL Study» Η δέσμευση της Nissan ως προς το να δημιουργεί συναρπαστικά αυτοκίνητα που ενθουσιάζουν τους ιδιοκτήτες τους αναγνωρίστηκε για μία ακόμη φορά με βραβεία, τόσο για το ARIYA, όσο και για το TITAN στη μελέτη J.D. Power 2023 U.S. Automotive Performance, Execution and Layout (APEAL).

Το Nissan ARIYA πέτυχε τον υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης οδηγών στην κατηγορία των συμπαγών SUV – η πρώτη βράβευση του ηλεκτρικού μοντέλου από την J.D. Power. Το Nissan TITAN αναγνωρίστηκε για την καλύτερη οδηγική εμπειρία μεταξύ των μεγάλων ελαφρών pickup.

Η μελέτη αυτή της J.D. Power εξετάζει τις αξιολογήσεις νέων ιδιοκτητών οχημάτων για τις εμπειρίες τους με το όχημά τους μετά από 90 ημέρες ιδιοκτησίας, παρακολουθώντας αξιολογήσεις περισσότερων από 37 χαρακτηριστικών σε 10 κατηγορίες, όπως το σύστημα μετάδοσης κίνησης, το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, η οδηγική άνεση και άλλα.

Το ARIYA είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό crossover της Nissan το οποίο, μεταξύ άλλων πρωτοποριακών τεχνολογιών, προσφέρει την προηγμένη τεχνολογία υποβοήθησης οδηγού ProPILOT Assist 2.01. Με εκτιμώμενη αυτονομία από την EPA έως και 304 μιλίων (μοντέλο Venture+) καλύπτει ποικίλες ανάγκες οδηγών, από καθημερινές μετακινήσεις έως ταξίδια. Το διαθέσιμο σύστημα τετρακίνησης e-4ORCE χρησιμοποιεί δύο ηλεκτροκινητήρες για να αποδίδει τα μέγιστα και να ενισχύει την άνεση του οδηγού σε όλες τις συνθήκες οδήγησης.

Το Nissan TITAN καλύπτει όλες τις βασικές ανάγκες για κάθε ελαφρύ φορτηγό: ισχύς, ικανότητα, τεχνολογία, τολμηρό στυλ και καινοτομία. Με τον βενζινοκινητήρα 5,6 λίτρων Endurance V8 της Nissan, ο ΤΙΤΑΝ διαθέτει την υψηλότερη ιπποδύναμη στην κατηγορία του3, με 400 ίππους και 413 lb-ft ροπής (απαιτείται premium καύσιμο).

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο