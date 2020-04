Ανακαλύψτε πως η ταλαντούχα ομάδα της DS AUTOMOBILES δημιουργεί

Μετά το “CONFIDENCE The art of the senses” στο οποίο αποκαλύφθηκαν στο κοινό τα μυστικά του DS DESIGN STUDIO στο Παρίσι, η DS Automobiles συνεχίζει με δύο σειρές επεισοδίων που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης κυκλοφορίας των πολιτών. Στην πρώτη σειρά επεισοδίων, καταδεικνύεται η προσπάθεια 15 ατόμων που αναμιγνύονται στη διαδικασία της σύλληψης, της εξέλιξης και της προϊόντικής τοποθέτησης.

Από τους ίδιους μαθαίνουμε τις δυσκολίες, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τις χειρίζονται σε αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, που δεν έχει προηγούμενο για κανέναν. Από τη σχεδίαση του κάθε μοντέλου, την εξέλιξη και την μηχανολογική του προσέγγιση, έως την κατασκευή και την πώληση, οι άνθρωποι της DS Automobiles αποκαλύπτουν τα μυστικά της δουλειάς τους στα σύντομα video που προβάλλονται από τις επίσημες σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της DS Automobiles.

Η δεύτερη σειρά, αποτελείται από video με γενικό τίτλο “Did you know?” και δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους να μάθουν πολλές άγνωστες λεπτομέρειες, αλλά και να αναδειχθούν τα ξεχωριστά μοντέλα και οι υπηρεσίες της DS Automobiles.

Η πρώτη σειρά επεισοδίων, προβάλλεται ήδη από την Παρασκευή 3 Απριλίου.

