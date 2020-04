Στην τελική τριάδα του World Car of the year 2020 η Mazda

Η Mazda βρίσκεται πολύ κοντά σε μία σημαντική διάκριση, αυτή του World Car of the year 2020. Έχοντας 2 υποψήφια μοντέλα στην τελική τριάδα, το Mazda3 & το CX-30, οι πιθανότητες αυξάνουν σημαντικά.Η σχεδιαστική φιλοσοφία Kodo, Soul of Motion και η τεχνολογική επανάσταση που εγκαινίασε ο κινητήρα Skyactiv-X ήταν οι βασικότεροι λόγοι που βλέπουμε την αντισυμβατική μάρκα από τη Χιροσίμα να φλερτάρει με την κορυφαία παγκόσμια διάκριση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Mazda διακρίνεται στον Παγκόσμιο θεσμό.

Το 2016 κατέκτησε την πρώτη θέση με το MX-5 (4η γενιά ) και το 2008 με το Mazda2.

Πέρα από την κατάκτηση της πρώτης θέσης, υπήρξαν πολλές οι στιγμές που η Mazda βρέθηκε στην τελική δεκάδα ή τριάδα του θεσμού.

Ο παρακάτω πίνακας μας το θυμίζει:

Υποψήφια μοντέλα Mazda για τον τίτλο World Car of the Year

2016 WCOTY - Finalists (10BEST) Mazda CX-3 WCDOTY- Top 3 Finalists Mazda CX-3

2015 WCOTY - Finalists (10BEST) Mazda2

2014 WCOTY- Top 3 Finalists Mazda3 WCDOTY- Top 3 Finalists Mazda3

2013 WCOTY - Finalists (10BEST) Mazda6 WCOTY - Finalists (10BEST) Mazda CX-5 WCDOTY- Top 3 Finalists Mazda6

2010 WCOTY - Finalists (10BEST) Mazda3

2009 WCOTY - Finalists (10BEST) Mazda6

2008 WCDOTY- Top 3 Finalists Mazda2

2007 World Performance Car - Finalists(10BEST) Mazda 3 MPS

2006 WCOTY - Top 3 Finalists Mazda MX-5

*WCOTY:World Car of the Year

*WCDOTY:World Car Design of the Year

Ο δρόμος προς το «Παγκόσμιο Αυτοκίνητο» είναι ένα διεθνές ταξίδι που ακολουθεί 86 κριτές σε ολόκληρο τον κόσμο καθώς εκείνοι οδηγούν και ψηφίζουν, επιλέγοντας ανάμεσα στα υποψήφια μοντέλα για την περίοδο του 2020. Η διαδρομή αυτή περιλαμβάνει αρκετές στάσεις. Η πρώτη έλαβε χώρα στο Los Angeles τον περασμένο Νοέμβριο και ήταν η 6η ετήσια εκδήλωση με τίτλο “L.A. Test Drives”

Στη συνέχεια, στις 5 Φεβρουαρίου, ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που έλαβε χώρα στην έκθεση αυτοκινήτου του Νέου Δελχί στην Ινδία, οι Top 10 και Top 5 φιναλίστ σε πέντε κατηγορίες του θεσμού World Car. Το ταξίδι του διαγωνισμού για το Παγκόσμιο Αυτοκίνητο ολοκληρώνεται στις 8 Απριλίου του 2020 μέρα που θα ανακοινωθούν διαδικτυακά τα αποτελέσματα στις 10,30 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης. Υπό άλλες συνθήκες, για τις 8 Απριλίου ήταν προγραμματισμένα τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεση Αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης. Λόγω της πανδημίας του COVID-19, η Διεθνής έκθεση έχει μεταφερθεί για τις 28/8/2020.