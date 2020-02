Ξεκίνησαν οι παραγγελίες για το νέο VW Golf- ΤΙΜΕΣ στην Ελλάδα

Το ολοκαίνουργιο Volkswagen Golf, το μοντέλο που δημιούργησε μία ολόκληρη κατηγορία, την «κατηγορία Golf», ξεκινά την εμπορική του καριέρα στην Ελλάδα και είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία, λίγες εβδομάδες πριν την επίσημη άφιξή του στην Ελλάδα. Η Kosmocar-Volkswagen ανακοινώνει τις προτεινόμενες τιμές λιανικής του νέου Golf, οι οποίες ξεκινούν από τις 20.500 € για το Golf 1.0 TSI 110 PS, στην πλούσια εξοπλισμένη έκδοση Life.

Η όγδοη γενιά του παγκόσμιου best-seller, που έχει πουλήσει πάνω από 35 εκατομμύρια μονάδες μέχρι σήμερα, χαρακτηρίζεται από ψηφιακή εσωτερική αρχιτεκτονική που ανοίγει μια νέα διάσταση διαισθητικής λειτουργίας. Διαθέτει υποβοηθούμενη οδήγηση που λειτουργεί μέχρι και τα 210 χλμ./ώρα ενώ οι πέντε υβριδικές εκδόσεις κινητήρων φέρνουν μία επανάσταση εξηλεκτρισμού.



Το Innovision Cockpit, ο συνδυασμός ψηφιακού πίνακα οργάνων 10 ιντσών και συστήματος Infotainment με οθόνη αφής 8,25 ιντσών σε μία ενιαία μονάδα, στο βασικό μάλιστα εξοπλισμό του νέου Golf, είναι ένα μόνο από τα μοναδικά χαρακτηριστικά υψηλής τεχνολογίας του μοντέλου. Με τα ευφυή συστήματα υποβοήθησης οδηγού IQ.Drive της Volkswagen, στο βασικό εξοπλισμό, το νέο Golf γίνεται το σημείο αναφοράς στην κατηγορία του στην ασφάλεια και την άνεση.

Το Golf διατίθεται στην Ελλάδα σε δύο πολύ πλούσιες εκδόσεις εξοπλισμού, τις Life και Style. Ενδεικτικά, ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει:

Golf Life - Βασικός εξοπλισμός

Προβολείς και πίσω φώτα LED

Innovision Cockpit

Digital cockpit - Ψηφιακός πίνακας οργάνων 10 ιντσών

Σύστημα Infotainment "Composition Media" με έγχρωμη οθόνη αφής 8,25 ιντσών

IQ.DRIVE

Επικοινωνία Car2X

Front Assist (σύστημα επιτήρησης περιβάλλοντος χώρου) με City Emergency Braking (σύστημα φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης) και Pedestrian & Cyclist Monitoring (λειτουργία αναγνώρισης πεζών και ποδηλατών)

Lane Assist (ενεργό σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας, με ενεργή υποβοήθηση στο τιμόνι)

Adaptive Cruise Control (ACC) με Speed Limiter - ενεργό σύστημα ελέγχου ταχύτητας και απόστασης από προπορευόμενα οχήματα, με λειτουργία προνοητικής ρύθμισης ταχύτητας (λειτουργία διαθέσιμη σε συνδυασμό με σύστημα πλοήγησης)

Park Pilot



Fatigue Detection - σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού

XDS Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό

Κλήση έκτακτης ανάγκης Emergency Call

Εσωτερικός φωτισμός Ambient 10 χρωμάτων

Ασύρματη (επαγωγική) φόρτιση κινητού τηλεφώνου

We Connect App

We Connect Υπηρεσίες

Αυτόματος κλιματισμός Air Care Climatronic

Αισθητήρες φωτεινότητας

Ζάντες αλουμινίου 16''

Golf Style (εξοπλισμός επιπλέον της βασικής έκδοσης)

Προβολείς LED Plus

IQ.DRIVE

Travel Assist

Κάθισμα οδηγού ergo-Active 14 ηλεκτρικών ρυθμίσεων με λειτουργία μνήμης, μασάζ και ρυθμιζόμενη υποστήριξη των μηρών

Εσωτερικός φωτισμός Ambient 30 χρωμάτων

Τριζωνικός αυτόματος κλιματισμός Air Care Climatronic

Αισθητήρας βροχής και αντιθαμβωτικός εσωτερικός καθρέπτης

Ζάντες αλουμινίου 17''



Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εκδόσεις του νέου Golf που είναι άμεσα διαθέσιμες για παραγγελία. Παράλληλα, να σημειωθεί ότι νωρίς την άνοιξη θα είναι διαθέσιμη για παραγγελία και η έκδοση του Golf 1.0 TSI 110 PS, με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 6-σχέσεων, με προτεινόμενη τιμή λιανικής 20.500 €.