Δείτε τον βασικό εξοπλισμό του νέου VW Golf στην Ελλάδα

Το νέο Golf θα εισάγεται στην Ελλάδα όχι από την έκδοση “Golf”, τη βασική του εργοστασίου, αλλά την αμέσως επόμενη, έκδοση “Life”. Αυτό σημαίνει ένα ιδιαίτερα πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού ήδη από την εισαγωγική έκδοση διάθεσης του μοντέλου στη χώρα μας.

Έκδοση Life. Συνδεδεμένο και με ambient φωτισμό. Ο εξοπλισμός εντυπωσιάζει με την πληρότητά του: Το ενεργό σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας Lane Assist, το σύστημα επιτήρησης περιβάλλοντος χώρου Front Assist με πέδηση έκτακτης ανάγκης City Braking System και αναγνώριση πεζού Pedestrian Monitoring, το σύστημα επικοινωνίας Car2X (τοπική επικοινωνία με άλλα οχήματα και την υποδομή κυκλοφορίας), το Innovision Cockpit, ήτοι ψηφιακός πίνακας οργάνων Active Info Display και σύστημα Infotainment 8.25 ιντσών, τα We Connect και We Connect Plus, το πολυλειτουργικό τιμόνι, τον αυτόματο κλιματισμό Climatronic, το σύστημα κεντρικού κλειδώματος Keyless Go, τη σύνδεση τηλεφώνου Bluetooth, τους προβολείς LED και πίσω φώτα LED, τους λαμπτήρες ανάγνωσης LED.

Το Golf στην Ελλάδα «φορά» ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών Norfolk, διαθέτει εξωτερικό ambient φωτισμό συμπεριλαμβανομένης της προβολής λογοτύπου στο δάπεδο και φωτισμό λαβής πόρτας, διασύνδεση για ασύρματη φόρτιση τηλεφώνου υψηλής τάσης, κεντρικό υποβραχιόνιο μπροστά με δύο θύρες USB και εξαεριστήρες, ένα κεντρικό υποβραχιόνιο στο πίσω μέρος (με άνοιγμα load-through για αντικείμενα μεγάλου μήκους), διακοσμητικά στοιχεία χρώμιου, Park Pilot, ρύθμιση εξωτερικών καθρεπτών με λειτουργία μνήμης και πολλά άλλα.

Παρέχεται επίσης στάνταρ οσφυϊκή υποστήριξη και ρύθμιση ύψους στα μπροστινά καθίσματα, τσέπες στην πλάτη των εμπρός καθισμάτων, υποδοχή 12 V στο χώρο αποσκευών, καθρέφτης με φωτισμό στα σκιάδια οδηγού και συνοδηγού και το δάπεδο του χώρου αποσκευών με ρυθμιζόμενο ύψος. Το Golf διαθέτει επίσης ρυθμιζόμενο ambient εσωτερικό φωτισμό σε δέκα χρώματα.