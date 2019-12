Βραβείο για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Opel

Τρίτος τίτλος για τον CEO της Opel, Michael Lohscheller. Μετά το βραβείο “Eurostar 2019” και το “MANBEST 2019”, ο διευθύνων σύμβουλος της Opel αναδείχτηκε “Manager of the Year 2019”. Οι συντάκτες του περιοδικού Auto Zeitung αναγνώρισαν το επιτυχημένο έργο του Michael Lohscheller και τη θετική ανάπτυξη της Opel στον ετήσιο διαγωνισμό “Auto Trophy”. Το περιοδικό Auto Zeitung έγραψε: «Είναι το αφεντικό της Opel από το 2017. Ο Lohscheller διαμόρφωσε τη μετάβαση από μία επί μακρόν ζημιογόνο, παραδοσιακή μάρκα της GM στον Όμιλο PSA. Υπό την καθοδήγησή του, η Opel επιστρέφει και πάλι στην κερδοφορία.» Το βραβείο “Manager of the Year” είναι η τρίτη διάκριση για τον Lohscheller μέσα σε τρεις μήνες.



Από τότε που ξεκίνησε η εφαρμογή του σχεδίου PACE!, η Opel έχει πετύχει μία πειστική επίδοση. Το οικονομικό έτος 2018, η Opel κατέγραψε το υψηλότερο λειτουργικό κέρδος στην ιστορία της εταιρείας, με 859 εκατ. ευρώ. Και το πρώτο εξάμηνο του 2019, υπήρξε περαιτέρω βελτίωση, καταφέρνοντας να ξεπεράσει τα 700 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, η γερμανική μάρκα είναι εξίσου δημοφιλής μεταξύ των ειδικών αλλά και των πελατών χάρη στα προηγμένα μοντέλα και τις καινοτόμες τεχνολογίες της. Παράλληλα, η Opel συνεχίζει την ηλεκτρική της επέλαση. Μετά το ντεμπούτο του Corsa-e και του Grandland X plug-in hybrid, το πρώτο ηλεκτρικό επαγγελματικό όχημα της μάρκας με μπαταρία – το Vivaro-e – αναμένεται του χρόνου. Το 2021, τα Combo Life, Combo Cargo και Zafira Life θα διαθέτουν επίσης ηλεκτροκίνηση. Μέχρι το 2024, όλα τα μοντέλα Opel θα έχουν εξηλεκτριστεί.

Βαγγέλης Γκούμας