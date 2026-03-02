Ημέρα μνήμης για τα Τέμπη: Συγκίνηση στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 57 θυμάτων στους αγώνες της 17ης αγωνιστικής

STAR.GR
Αθλητικα
Γήπεδο ποδοσφαίρου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι αγώνες της 17ης αγωνιστικής διεξήχθησαν το Σάββατο 28/2/2026 για το επίσημο Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου, που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλουμένων Εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης.

Στην έναρξη των ματς τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 57 θυμάτων των Τεμπών, καθώς χθες συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από την τραγική ημέρα του δυστυχήματος με τη σύγκρουση των δυο αμαξοστοιχιών, που συγκλόνισε όλη την χώρα. Με απόφαση του Δ.Σ. του Π.Σ.Α.Ε. ΜΜΕ η κοινότητα των αθλούμενων εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης τίμησε τη μνήμη των συνανθρώπων μας, που χάθηκαν τόσο άδικα.

Ημέρα μνήμης για τα Τέμπη: Συγκίνηση στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου
Στο αγωνιστικό μέρος ισόπαλο έληξε το ντέρμπι της αγωνιστικής KINGBET – ΥΕΘΑ (1-1). Η ΣΧΕΔΙΑ επικράτησε με σκορ 5-1 της SPORTIME στο γήπεδο Παπάγου ενώ με το ίδιο αποτέλεσμα (5-1) η ομάδα του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών κέρδισε το περιοδικό «ΙΠΠΑΣΙΑ». Η GREN PIXEL υπέταξε με 7-0 την WSL GR.


Η σεζόν του Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Τύπου είναι αφιερωμένη από τον Π.Σ.Α.Ε. ΜΜΕ στα "100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο, που όλοι αγαπήσαμε".

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 17ης αγωνιστικής

Π.Σ.Α.Ε. ΜΜΕ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΥΠΟΥ


IΠΠΑΣΙΑ-- Σ.Ε.Η. 1--5

SPORTIME -- ΣΧΕΔΙΑ 1--5

GREEN PIXEL -- WSL GR 7--0

KINGBET -- ΥΕΘΑ 1--1

Ημέρα μνήμης για τα Τέμπη: Συγκίνηση στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου


Το επίσημο Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025- 2026 πραγματοποιείται με την υποστήριξη των επιχειρήσεων: «A4B», «VKC SA», «Διεθνής Αθλητική - ADMIRAL», «COCA COLA 3E HELLAS», Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος".


H διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα: Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ), ‘Ενωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθήνας (ΕΣΗΕΑ), Ενωση Συντακτών Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ), Ενωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου & Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ), Ενωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας & Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ), Ενωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας & Ευβοίας (ΕΣΗΕΣΘΣτΕ), Ενωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ) , ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΠΗΕΑ), ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΕΔΟΕΑΠ) & του Υπουργείου Αθλητισμού, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας & Ενημέρωσης.

Π.Σ.Α.Ε. ΜΜΕ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
