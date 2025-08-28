ΑEK: Απέκλεισε την Άντερλεχτ στην «καυτή» Νέα Φιλαδέλφεια

Μεγάλη εμφάνιση πραγματοποίησε η ΑΕΚ με την Άντερλεχτ. Η Ένωση επικράτησε 2-0 της βελγικής ομάδας (για πρώτη φορά στις μεταξύ τους ευρωπαϊκές συναντήσεις) σε μια μαγική βραδιά στη Νέα Φιλαδέλφεια και σε συνδυασμό με το 1-1 των Βρυξελλών πήρε το εισιτήριο για τη League Stage του Conference League. Οι "κιτρινόμαυροι" πήραν τη νίκη με γκολ των Κοϊτά-Κουτέσα, ενώ είχαν και άλλες ευκαιρίες απέναντι στους Βέλγους, οι οποίοι εμφανίστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων. Η ομάδα του "Δικέφαλου" αετού επιστρέφει μετά από δύο χρόνια στην Ευρώπη.

