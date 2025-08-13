Αποδυναμωμένη η Σαχτάρ απέναντι στον Παναθηναϊκό

Με αρκετές απουσίες στη Λεωφόρο

Τελευταία Νέα
14.08.25 , 00:02 Καιρός: Πότε εξασθενούν οι άνεμοι
13.08.25 , 23:55 Πύρινος εφιάλτης στην Πρέβεζα - Kατεπείγουσα έρευνα για εμπρησμούς
13.08.25 , 23:37 Αποδυναμωμένη η Σαχτάρ απέναντι στον Παναθηναϊκό
13.08.25 , 23:29 Η Μπέττυ Μαγγίρα ποζάρει με μαγιό στην Πάτμο και… κόβει την ανάσα!
13.08.25 , 23:02 Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για όσους επλήγησαν από τις φωτιές
13.08.25 , 22:41 Χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική απέναντι στο Μαυροβούνιο
13.08.25 , 22:41 Τραμπ: Πιθανή μια συνάντηση με Πούτιν - Ζελένσκι αν πάει καλά η Αλάσκα
13.08.25 , 22:33 Χρύσα Μιχαλοπούλου: Σε ρόλο φωτογράφου ο μικρός Κίμωνας
13.08.25 , 22:07 Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Χίο - Στον οικισμό Κηπουριές η φωτιά
13.08.25 , 22:00 Ο Άκης Πετρετζίκης διώχνει υποψήφιο γαμπρό: «Μα μπροστά στα μάτια μου;»
13.08.25 , 21:28 Απόκοσμες εικόνες στις φωτιές στην Αχαϊα: Φλόγες «κυκλώνουν» γέφυρα
13.08.25 , 21:02 Ελίνα Παπίλα: «Έπαθα χημικό έγκαυμα στα νύχια»
13.08.25 , 20:58 Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στη Νίσυρο
13.08.25 , 20:12 Πύρινη κόλαση στην Πάτρα: Μάχη να μην μπει η φωτιά στην πόλη
13.08.25 , 20:06 Συγκλονίζει η Μάγδα Τσέγκου: Η φωτιά έφτασε στο χωριό της στην Πρέβεζα
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ
«Λαβωμένη» Η Σαχτάρ Ενόψει Παναθηναϊκού
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πολύ σημαντικές απουσίες θα έχει και η Σαχτάρ Ντόνετσκ στον αυριανό (14/8, 21:00) δεύτερο αγώνα με τον Παναθηναϊκό για τον Γ’ προκριματικό του Europa League που θα διεξαχθεί στην Κρακοβία.

Συγκεκριμένα, ο Αρντά Τουράν δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Κέβιν, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού εδώ και δύο εβδομάδες, ενώ διαπραγματεύεται τη μεταγραφή του στην Premier League και δη στη Φούλαμ.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού αν χάσει από τη Σαχτάρ

Από εκεί και πέρα, εκτός έχουν τεθεί και οι τραυματίες Λασινά Τραορέ, Ντμίτρο Κρίσκιβ, ο Εγκουινάλδο που χτύπησε στον πρώτο αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, αλλά κι ο Πεδρίνιο που τραυματίστηκε στο παιχνίδι πρωταθλήματος με την Καρπάτι την περασμένη Κυριακή (10/8) στο Λβιβ.

Επίσης, προέκυψε κι άλλη μία απρόσμενη απουσία με τον Σουντάκοφ, ο οποίος πενθεί την απώλεια του πατέρα του και δεν θα παίξει κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
EUROPA LEAGUE
 |
ΣΑΧΤΑΡ
 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top