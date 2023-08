Νίκος Γκάλης: Δάκρυσε την ώρα της βράβευσης του

Περίπου 14.000 φίλοι του μπάσκετ και της Εθνικής Ομάδας τίμησαν τον ανεπανάληπτο Νίκο Γκάλη στο περιθώριο του φιλικού αγώνα της Ελλάδας με την Σλοβενία, σε μία βραδιά αφιερωμένη αποκλειστικά στον «μύθο» του ελληνικού μπάσκετ, καθώς η ΕΟΚ απέσυρε τη «γαλανόλευκη» φανέλα του στην οροφή του κλειστού γηπέδου του ΟΑΚΑ.

Λίγο μετά τις 19:00 τα φώτα έσβησαν, ο κόσμος σηκώθηκε όρθιος κι αποθέωσε τον άνθρωπο που άλλαξε την πορεία και την Ιστορία του ελληνικού μπάσκετ.

Λύγισε από την αγάπη του κόσμου....

The toughest on court, couldn't hold back his tears... What love can do... 💙@fiba @FIBA #FIBAWC #PantaDipla #WInForHellas #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/FXa8z7yJoc