Αντετοκούνμπο και «Μάτζικ» Τζόνσον αποχαιρετούν τον Μαραντόνα

Άλλοι αθλητικοί «κόσμοι» τεράστιος όμως κι ο σεβασμός. Το μπάσκετ είπε το δικό του «αντίο» στον μεγάλο Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη (25/11) σε ηλικία 60 ετών έπειτα από καρδιακή ανακοπή, μέσω των προσωπικών μηνυμάτων που ανέβασαν στο Twitter, δύο πολύ σπουδαίοι αθλητές. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο «Μάτζικ» Τζόνσον.

Ο «Giannis» ανέβασε μία φωτογραφία με τον Μαραντόνα τη στιγμή που κρατούσε στα χέρια του το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986, γράφοντας ένα λιτό «αναπαύσου εν ειρήνη», σαν ένα μικρό «ευχαριστώ» για όσα πρόσφερε ο Αργεντινός όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά στον παγκόσμιο αθλητισμό.

Ο δε «Μάτζικ» Τζόνσον έγραψε στον δικό του λογαριασμό στο Twitter: «Ο κόσμος έχασε έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές που έζησαν ποτέ, τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Η συνάντησή μου μαζί του ήταν ένα από τα γεγονότα που με συγκλόνισαν. Αναπαύσου εν ειρήνη φίλε μου και οι ευχές μου όλες πάνε στην οικογένειά του».

The world lost one of the greatest soccer players that ever lived Diego Maradona. It was one of the thrills of my life when I got to meet him. Rest In Peace my friend and my prayers go out to his family. 🙏🏾 pic.twitter.com/SgQvij7a72