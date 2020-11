Πελέ για Μαραντόνα: «Κάποια μέρα θα κλωτσάμε μαζί μία μπάλα στον ουρανό»

Παγκόσμιο θρήνο έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Ο Αργεντινός θρύλος του ποδοσφαίρου άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 60 ετών, λίγες ημέρες αφότου βγήκε από το νοσοκομείο μετά την εγχείρηση που υποβλήθηκε στον εγκέφαλο.

Όπως μετέδωσε η εφημερίδα Clarin το πρωί της Τετάρτης (25/11) ο «Ντιεγκίτο» ένιωσε έντονες ενοχλήσεις στο στήθος του ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στη συνοικία του Σαν Αντρέμ, στην πόλη της Τίγκρε.

Αρκετά ασθενοφόρα έσπευσαν αμέσως στην οικία του, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αλλά παρά τις προσπάθειες που έγιναν δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Η τραγική είδηση «βύθισε» στο πένθος τον χώρο του αθλητισμού και παγκοσμίου φήμης αθλητές, αλλά και αθλητές έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν μέσω των social media.

Ανάμεσά τους και ο Πελέ, ο οποίος εξέφρασε την οδύνη του γράφοντας: «Είναι τόσο λυπηρό να χάνονται οι φίλοι με αυτό τον τρόπο. Σίγουρα μία μέρα θα κλωτσάμε μαζί μία μπάλα στον ουρανό.»

Ως ένα «ανεπανόρθωτο χτύπημα για τον σύλλογο, αλλά και για ολόκληρη την πόλη» χαρακτήρισε τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα η Νάπολι. «Είμαστε σε πένθος», δήλωσε ο εκπρόσωπος του συλλόγου Νίκολα Λομπάρντο και πρόσθεσε: «Αισθανόμαστε σαν ένας μποξέρ που χτυπήθηκε και βγήκε νοκ άουτ. Είμαστε σοκαρισμένοι».

Σειρά είχε η Μπόκα Τζούνιορς, η ομάδα στην οποία αγωνίστηκε την περίοδο 1981-'82 και 1995-'97, ανέβασε tweet «αιώνιας ευγνωμοσύνης».

Η Εθνική Αργεντινής έγραψε: «Για πάντα Ντιέγκο», ενώ η Μπαρτσελόνα ανέφερε: «Ευχαριστούμε για όλα Ντιέγκο».

Ο Γκάρι Λίνεκερ, αποχαιρέτισε τον Μαραντόνα, λέγοντας:«Από κάποια απόσταση ο καλύτερος παίκτης της γενιάς μου και αναμφισβήτητα ο καλύτερος όλων των εποχών. Μετά από μια ευλογημένη αλλά ταραγμένη ζωή, ελπίζω ότι τελικά θα βρει κάποια άνεση στα χέρια του Θεού. #RipDiego».

