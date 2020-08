Μιλγουόκι Μπακς: Απέχουν από αγώνα και στέλνουν μήνυμα κατά της βίας

Το νέο περιστατικό αστυνομικής βίας με τον πυροβολισμό του Αφροαμερικανού Τζέικομπ Μπλέικ στο Ουισκόνσιν, οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στην ιστορική απόφαση να μην κατέβουν στο πέμπτο παιχνίδι με τους Ορλάντο Μάτζικ, ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Τα «ελάφια» δεν βγήκαν στο παρκέ για προθέρμανση, κλειδώθηκαν στα αποδυτήρια και εκεί πάρθηκε η απόφαση να μην αγωνιστούν. Ειδικότερα οι πρωτοπόροι της Ανατολής, σύμφωνα με το ESPN, είπαν πως θα μποϊκοτάρουν τον αγώνα και δε θα παίξουν, κάτι που πράγματι έκαναν.

Αυτό που ψυθιριζόταν τις προηγούμενες δύο μέρες ως ενδεχόμενο, έγινε πράξη το βράδυ της Τετάρτης 26 Αυγούστου στις ΗΠΑ. Οι Μιλγουόκι Μπακς πήραν τη μεγάλη απόφαση, δεν κατέβηκαν στο Game 5 με τους Ορλάντο Μάτζικ ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα συνεχόμενα περιστατικά αστυνομικής βίας κατά μελών της αφροαμερικανικής κοινότητας και... δημιούργησαν χιονοστιβάδα από εξελίξεις.

Το γεγονός πως το ΝΒΑ ακύρωσε όλα τα παιχνίδια της βραδιάς ήταν απλά η κορυφή του παγόβουνου. Κι αυτό γιατί η απόφαση των Ελαφιών δεν επηρέασε μόνο το ΝΒΑ, αλλά συλλήβδην τον αμερικανικό αθλητισμό. Την σκυτάλη πήραν πολύ γρήγορα το WNBA, οι Μιλγουόκι Μπρούερς του MLB και το MLS. Για να έρθει η μία αναβολή μετά την άλλη, ως ένα φυσιολογικό ντόμινο.

Την ίδια ώρα, οι παίκτες του ΝΒΑ συνεχίζουν να επεξεργάζονται όλα τα πιθανά ενδεχόμενα για τις επόμενες κινήσεις τους. Από τη μία υπάρχει η τάση της οριστικής διακοπής της σεζόν και της αποχώρησης από την φούσκα (εκφράζεται από Λος Άντζελες Λέικερς και Λος Άντζελες Κλίπερς), από την άλλη πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι οι αγώνες πρέπει να συνεχιστούν για να μπορέσουν άπαντες να περάσουν μέσω της τηλεόρασης τα μηνύματά τους. Όπως και να έχει, ο προβληματισμός που υπάρχει συλλήβδην στον αθλητικό κόσμο των ΗΠΑ είναι τεράστιος και μεταφράζεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Γι αυτό κιόλας, αφότου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι συμπαίκτες του έκαναν την αρχή την Τετάρτη 26 Αυγούστου, ολόκληρος ο αμερικανικός αθλητισμός «πάγωσε». Μοναδική εξαίρεση αποτελούσε το Western & Southern Open της Νέας Υόρκης στο τένις, δεδομένου ότι οι αγώνες της ημέρας βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη. Ακόμη κι αυτή η διοργάνωση, όμως, ακολούθησε το ρεύμα, ενημερώνοντας πως -σε ένδειξη διαμαρτυρίας- αναβάλλονται όλοι οι αγώνες της Πέμπτης 27 Αυγούστου.

Κι αν οι αγώνες στο Σινσινάτι συνεχιστούν με μία μέρα καθυστέρηση, η Ναόμι Οσάκα δε θα είναι παρούσα. Παρότι προκρίθηκε στους 4 του Western & Southern Open, αποφάσισε να αποσύρει τη συμμετοχή της από το υπόλοιπο της διοργάνωσης σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάσταση που επικρατεί στις ΗΠΑ.

«Όπως θα ξέρετε, θα έπαιζα τον ημιτελικό μου την Πέμπτη. Όμως, είμαι πρώτα μαύρη γυναίκα και μετά αθλήτρια. Σαν μαύρη γυναίκα, νιώθω ότι υπάρχουν πολύ σημαντικότερα πράγματα που χρίζουν άμεσης αντιμετώπισης από το να παίξω ένα ακόμη παιχνίδι τένις. Δεν περιμένω κάτι δραστικό να γίνει, μετά την απόφασή μου να μην παίξω, αλλά αν μπορώ να προκαλέσω να ξεκινήσει η κουβέντα για να βελτιωθεί η κατάσταση, είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Παρακολουθώντας τη συνεχιζόμενη γενοκτονία των μαύρων ανθρώπων από την αστυνομία, ειλικρινά με κάνει να αρρωσταίνω. Έχω κουραστεί με την όλη κατάσταση και έχω βαρεθεί να λέγονται οι ίδιες κουβέντες. Πότε θα πούμε αρκετά;», ήταν το μήνυμα της Ναόμι Οσάκα στο Twitter.

Το MLS ήταν μεταξύ αυτών που ακολούθησαν το παράδειγμα του ΝΒΑ, το ντόμινο άλλωστε ήταν τόσο... θορυβώδες, που πέρασε μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Ίντερ Μαϊάμι, ομάδας του Ντέιβιντ Μπέκαμ, και της Ατλάντα Γιουνάιτεντ. Οι παίκτες βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο, φόρεσαν μπλουζάκια με το black lives matter για να καταθέσουν κι αυτοί τη στάση τους στο θέμα και εν συνεχεία αποχώρησαν.

Inter Miami and Atlanta United stand together in solidarity as they boycott their match tonight. pic.twitter.com/AuJDSbNvQ1