Χάρι Μαγκουάιρ: Κρίθηκε ένοχος για όλες τις κατηγορίες!

Ένοχος, για όλες τις κατηγορίες, κρίθηκε από το δικαστήριο της Σύρου ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Χάρι Μαγκουάιρ, κρίθηκε ένοχος για επίθεση, αντίσταση στις Αρχές κατά τη σύλληψή του και επαναλαμβόνεμενες απόπειρες δωροδοκίας.

Τελικά, ο Χάρι Μαγκουάιρ κρίθηκε ένοχος για επίθεση, αντίσταση στις Αρχές κατά την σύλληψή του και επαναλαμβόνεμενες απόπειρες δωροδοκίας, όπως έκανε γνωστό η δημοσιογράφος του Sky News, Μάρθα Κέλνερ, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο twitter.

Τα τρία αδέρφια κατηγορήθηκαν περαιτέρω για απόπειρα δωροδοκίας, ενώ ο Μαγκουάιρ και ο Κρις κατηγορήθηκαν για λεκτική βία. Οι κατηγορίες δωροδοκίας μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα ποινή φυλάκισης έως πέντε χρόνια με πρόστιμο.

Η Κέλνερ είχε μεταφέρει και αρκετές πληροφορίες από τη δίκη του Άγγλου αμυντικού, ο οποίος ισχυρίστηκε πως δύο άνδρες από την Αλβανία χρησιμοποίησαν αιχμηρό αντικείμενο τραυματίζοντας την αδελφή του, η οποία έχασε τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια, ειδοποίησαν τον οδηγό του βαν που είχαν, όμως αντί για το νοσοκομείο πήγε στο τμήμα.

Στον αντίποδα, ο κατήγορος ανέφερε πως όταν ο Μαγκουάιρ πήγε στο αστυνομικό τμήμα, φέρεται να είπε στους αξιωματικούς της αστυνομίας: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ; Είμαι ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Είμαι πολύ πλούσιος, μπορώ να σας προσφέρω χρήματα. Θα σας δώσω χρήματα, σας παρακαλώ αφήστε μας να φύγουμε».

