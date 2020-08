NBA: Ξέφυγε ο Αντετοκούνμπο – Κουτούλησε αντίπαλο

Με αποβολή για αντιαθλητική συμπεριφορά τιμωρήθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στον αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς απέναντι στους Ουάσιγκτον Γουιζαρντς.

Μετά από μία λογομαχία με τον Μο Βάγκνερ, ο Giannis κουτούλησε τον αντίπαλό του, με αποτέλεσμα οι διαιτητές να τον στείλουν στα αποδυτήρια.

O Γιάννης Αντετοκούνμπο απολογήθηκε μετά το τέλος του αγώνα λέγοντας πως «είμαστε άνθρωποι, κάνουμε λάθη και καμιά φορά ξεφεύγουμε. Εάν γυρνούσα τον χρόνο πίσω, δε θα το έκανα».

“I don’t think I was frustrated with Wagner. I think it was just the whole, like, buildup of dirty plays in my mind, you know, guys tripping me, guys falling in front of my feet, holding me, hitting me." pic.twitter.com/1iNSc5bdXe