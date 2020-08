Όποιος βήχει, παίρνει κόκκινη κάρτα!

Ο κορωνοϊός έχει επηρεάσει και τον χώρο του αθλητισμού με την Αγγλία να παίρνει μέτρα και να αλλάζει κάποιους κανονισμούς στο ποδόσφαιρο.

Έτσι όποιος βήχει επίτηδες θα παίρνει κόκκινη κάρτα και θα αποβάλλεται όπως αναφέρει η Αγγλική Ομοσπονδία.

TIMES SPORT: If you cough you’re off. #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/R4CkRMRDlx