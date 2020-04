Η θρυλική Hala Pionir ρίχνεται στη μάχη κατά του κορωνοϊού!

Προσέχουν για να έχουν οι Σέρβοι, που προετοιμάζονται για τη μάχη κατά του κορωνοϊού, αν και οι μέχρι στιγμής απώλειες που καταγράφονται παραμένουν σε διψήφιο νούμερο, όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα.

Η σερβική κυβέρνηση αποφάσισε να εκμεταλλευτεί τα άδεια γήπεδα και μετέτρεψε σε νοσοκομείο τη θρυλική Hala Pionir. Το πιο διάσημο γήπεδο μπάσκετ του Βελιγραδίου θα μπορεί πλέον να υποδεχθεί ασθενείς, σε περίπτωση που η κατάσταση γίνει πιο δύσκολη τις επόμενες ημέρες.

Οι Σέρβοι γέμισαν το γήπεδο με δεκάδες κρεβάτια και, πλέον, ελπίζουν πως λόγω των μέτρων που έχουν ήδη πάρει, η εξάπλωση του ιού δε θα είναι τόσο ραγδαία, ώστε το σύστημα υγείας της χώρας να αντέξει και να μην ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων χωρών, στις οποίες κατέρρευσε.

This is the "Pionir" hall in Belgrade with its famous basketball court now turned into a makeshift hospital, ready to accept COVID-19 patients. #basketball pic.twitter.com/IAy8tje4Ih