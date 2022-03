Tρεις λόγοι που δεν έχεις κάνει φίλους στη δουλειά

Είναι ωραίο να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να ξέρεις ότι εκεί υπάρχει ένα άτομο που εμπιστεύεσαι απόλυτα, που θα πιείτε ένα καφεδάκι στο διάλειμμα και ίσως κανονίσετε και μια έξοδο μετά τη δουλειά.

Από την άλλη όμως δεν είναι και τόσο μεγάλο κακό να μην έχεις φίλους από το εργασιακό σου περιβάλλον.

Σύμφωνα με την Ψυχοθεραπεύτρια Shannon Garcia, “η απομακρυσμένη εργασία και η κοινωνική απόσταση έχουν αλλάξει τις συνιστώσες στις επαγγελματικές σχέσεις και τις έχουν σαφώς δυσκολέψει. Χωρίς σταθερό και ποιοτικό χρόνο με τους συναδέλφους μας, είναι λιγότερο πιθανό να χτίσουμε στενές φιλίες. Εάν θέλετε να κάνετε φίλους στη δουλειά, ίσως χρειαστεί περισσότερη προσπάθεια από την πλευρά σας. Εάν πάλι δεν αναζητάτε τις φιλίες στη δουλειά, δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό. Οπότε οι ενοχές είναι περιττές” καταλήγει η ειδικός.

3 λόγοι που είναι ok να μην έχεις φίλους στη δουλειά σύμφωνα και με την επιστήμη:

1.Οι εργασιακές φιλίες μπορεί να είναι ευλογία, αλλά μπορεί επίσης να είναι και αποτυχία. Αυτό που έχει σημασία είναι να αντιμετωπίζουμε τους συνεργάτες και συναδέλφους μας με φιλικότητα και σεβασμό.

2. Οι εργασιακές φιλίες σπάνια συνήθως τελειώνουν όταν τελειώνει η δουλειά. Γιατί ουσιαστικά είναι “σχέσεις υπό όρους”.

3. Πρόσφατη μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε υπαλλήλους ασφαλιστικών εταιρειών διαπίστωσε ότι όσοι είχαν περισσότερους φίλους στην εργασία έτειναν να λαμβάνουν υψηλότερες βαθμολογίες στις αξιολογήσεις απόδοσης, αλλά ήταν συναισθηματικά εξουθενωμένοι από την προσπάθεια να διατηρήσουν αυτές τις σχέσεις.

Τα καλά νέα

Σύμφωνα με σχετική έρευνα του διάσημου Βρετανού ανθρωπολόγου Robin Dunbar ο ανθρώπινος εγκέφαλος από μόνος του περιορίζει τον αριθμό των στενών σχέσεων που μπορούμε να έχουμε: Και αυτός ο μαγικός αριθμός είναι το πέντε. Συνεπώς αν αυτά τα 5 άτομα βρίσκονται ήδη στη ζωή σου, είσαι πλήρης.

Επίσης, να θυμάσαι ότι “για να είσαι επιτυχημένος, δεν χρειάζεται να είσαι φίλος, χρειάζεται όμως να είσαι φιλικός” λέει η Mary Abbajay, πρόεδρος της εταιρείας συμβούλων ανάπτυξης ηγεσίας Careerstone Group και συγγραφέας του βιβλίου Managing Up: How to Move Up, Win at Work, and Succeer with Any Type of Boss.

Επιμέλεια: MyLife Team

Πηγή: Mylife.com.cy

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media