Τέσσερα tips για να μάθεις να σκέφτεσαι θετικά

Όταν λέμε "θετική σκέψη" δεν εννοούμε κάτι ουτοπικό ούτε μια αφηρημένη ιδέα αιώνιας ευτυχίας. Μιλάμε για κάτι ρεαλιστικό που μπορεί να γίνει τρόπος ζωής για τον καθένα.

Όσοι το έχουν δοκιμάσει έχουν καταφέρει να αναγεννηθούν, όπως η Αμερικανίδα Chief Operating Officer του Facebook Sheryl Sandberg η οποία στο βιβλίο της Option B, προτείνει τη θετική σκέψη ως το πιο αποτελεσματικό "Plan B", αυτό που μπορεί να μας κάνει να ανακτήσουμε τη δύναμη που χρειαζόμαστε για να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες καταστάσεις.

Άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα

Είσαι στο γραφείο και ο προϊστάμενός σου σου έκανε μόλις μια παρατήρηση. Το πιο πιθανό είναι να αφήσεις την αρνητική κριτική να επηρεάσει τη διάθεσή σου την υπόλοιπη μέρα, σωστά; Εφαρμόζοντας τη θετική σκέψη στο συγκεκριμένο παράδειγμα, αντί να μείνεις κολλημένη στο συγκεκριμένο γεγονός, θα προσπαθήσεις να θυμηθείς όλες τις άλλες φορές που ο προϊστάμενός σου σε επαίνεσε για κάτι. Θα προσπαθήσεις δηλαδή να εστιάσεις σε ό,τι θετικό υπάρχει στο χώρο εργασίας σου, αλλά και να μη σπαταλάς ενέργεια χωρίς λόγο. "Βάζοντας τα πράγματα στη σωστή διάστασή τους, μαθαίνουμε να μη δραματοποιούμε τις καταστάσεις και να είμαστε θετικοί τόσο με τον εαυτό μας όσο και με τους άλλους", συμβουλεύει ο Philippe Gabillet, αθηγητής ψυχολογίας και συγγραφέας του βιβλίου The Clock of Optimism: When Enthusiasts Make the World Move.

Αγάπησε περισσότερο τον εαυτό σου

Εκεί ακριβώς βρίσκεται η καρδιά του ζητήματος. Αντιμετώπισε τον εαυτό σου με καλοσύνη, σαν να ήταν ένας αγαπημένος φίλος. Δώσε του το δικαίωμα να κάνει λάθη και δείξε ενθουσιασμό για κάθε μικρή επιτυχία σου. Κάνε το ίδιο και με τους άλλους. "Όταν είμαστε θετικοί, το αίσθημα της ευγνωμοσύνης αυξάνεται, νιώθουμε καλύτερα με τον εαυτό μας και έχουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε ό,τι μπορεί να μας φέρει το μέλλον", λέει ο Antoine Pelissolo, ψυχίατρος και συγγραφέας του βιβλίου Rediscovering Hope: Primer on Positive Psychiatry.

Ζήσε το τώρα

Χάρη στη θετική σκέψη μπορείς να εστιάσεις στο παρόν, χωρίς να αναλώνεσαι προσπαθώντας να προβλέψεις δυσκολίες και προβλήματα που ίσως προκύψουν. Μαθαίνεις να αφήνεσαι στο ρεύμα της ζωής, να μην επιδιώκεις τον έλεγχο σε όλες τις καταστάσεις. Επιπλέον, μαθαίνεις να αποδέχεσαι ό,τι δεν μπορείς να αλλάξεις. "Πρέπει να αποδεχόμαστε τις αποτυχίες και τις απογοητεύσεις και, κυρίως, να μην προσπαθούμε να κρύψουμε τη θλίψη ή τη στεναχώρια μας. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε ειρήνη μέσα μας", λέει ο Philippe Gabilliet.

Τελείωσε την ημέρα σου με θετική σκέψη

Πριν κοιμηθείς σκέψου τρία θετικά πράγματα που έγιναν μέσα στην ημέρα που τελειώνει. Έτσι, θα βοηθήσεις τον εγκέφαλό σου να χαλαρώσει και θα κοιμηθείς ήρεμα, έχοντας ένα αίσθημα ευεξίας και ευγνωμοσύνης. Εάν αυτό που πρωταγωνίστησε στην ημέρα ήταν κάτι αρνητικό, προσπάθησε να το βάλεις στην άκρη του μυαλού σου και φέρε στο προσκήνιο κάτι με θετικό πρόσημο ή φέρε στη μνήμη σου μια ευτυχισμένη στιγμή από το παρελθόν. Ο Philippe Gabilliet προτείνει να κρατάς ένα ημερολόγιο θετικών εμπειριών, όπου θα γράφεις κάθε μέρα κάτι όμορφο που σου συνέβη. "Με αυτόν τον τρόπο εκπαιδεύουμε το υποσυνείδητό μας να δίνει μεγαλύτερη σημασία στις καλές στιγμές", λέει.

Επιμέλεια: MyLife Team

Πηγή:mylife.com.cy