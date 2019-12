Tips για ξέγνοιαστη βόλτα χωρίς άγχος με παιδιά

Ακούω από πολλές μαμάδες που παραπονιούνται ότι δυσκολεύονται να βγουν βόλτα με δυο παιδιά, ότι κουράζονται πολύ, δεν τις ακούνε και γυρνάνε στο σπίτι πολύ πιο κουρασμένες απ’ ότι όταν έφυγαν.

Ξέρω στην αρχή είναι δύσκολo, μέχρι να συνηθίσετε τη ζωή σας με πάνω από δυο παιδιά. Σίγουρα βασικός παράγοντας είναι και οι ηλικίες των παιδιών. Αλλά πιστέψτε με δεν είναι και κάτι φοβερό. Θέλει τρόπο όχι κόπο!

Επειδή είμαι φανατική της βόλτας, καθόλου του σπιτιού, το ίδιο και τα παιδιά μου, πάντα τα έβγαζα από πολύ μικρά και τα δύο. Με το ένα παιδί βέβαια είναι παιχνιδάκι, ειδικά όταν έχει βγάλει την πάνα και είναι λίγο πιο συνεργάσιμο.

Με τα δυο παιδιά και πάνω, ακολουθώντας μερικά έξυπνα tips η βόλτα σας θα είναι και πάλι εύκολη.

Πάντα να έχετε μαζί σας μια τσαντούλα με τα άκρως απαραίτητα, όπως πάνες, μωρομάντηλα, παγουρίνο, μπιμπερό, ένα σνακ και μια αλλαξιά για το κάθε παιδί ώστε να είστε έτοιμες για παν ενδεχόμενο και να μην αναζητάτε τελευταία στιγμή κάποιο μαγαζί για να αγοράσετε κάτι που θα σας λείπει, τα παιδιά δεν έχουν υπομονή και αυτό θα τα εκνευρίσει περισσότερο.

Να έχετε πάντα στο αμάξι ένα καρότσι, πιστέψτε με θα σας φανεί χρήσιμο ακόμα και για τα μεγαλύτερα παιδιά, γιατί και το μεγάλο παιδί μπορεί να κουραστεί και να αρνείται να περπατήσει άλλο, για το μικρότερο δεν το συζητώ θα σας λύσει τα χέρια. Το καρότσι τα βοηθάει να ξαποστάσουν όταν είναι κουρασμένα από το πολύ παιχνίδι και εγώ δεν χρειάζεται να τα κυνηγάω άλλο, ειδικά από κάποια ώρα και μετά που και αυτά και εγώ είμαστε κουρασμένοι, αυτά από το πολύ παιχνίδι και εγώ από το κυνηγητό!

Να είστε όσο πιο χαλαρές γίνεται. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται τα πάντα από μικρή ηλικία και όταν σας βλέπουν αγχωμένες και ότι δεν μπορείτε να τα διαχειριστείτε στη βόλτα σας, αυτά στρεσάρονται περισσότερο και γίνονται ακόμα πιο γκρινιάρικα. Μη ξεχνάτε ότι βγήκατε βόλτα για να περάσετε όμορφα και να χαλαρώσετε.

Να παίρνετε οπωσδήποτε μαζί σας ένα τουλάχιστον αγαπημένο τους παιχνίδι, θα τα απασχολήσει σε στιγμές έκτακτης ανάγκης και θα νιώθουν και τα ίδια πιο ασφαλείς. Εγώ συνήθως έχω στο αμάξι μόνιμα κάποια αγαπημένα παιχνιδάκια τους.

“And last but not least” όπως λέμε ελληνιστί, μη τους κάνετε συνέχεια παρατηρήσεις, αφήστε τα να περάσουν ξένοιαστα, μην σας απασχολεί αν θα πέσουν κάτω και κυλιστούν, αν θα λερωθούν, παιδιά είναι και εξερευνούν τον κόσμο! Πείτε περισσότερα «ναι», και λιγότερα «μη» και «όχι» και απολαύστε όχι μόνο την βόλτα σας αλλά και όλη σας τη ζωή μαζί με τα αγγελούδια σας.

Σας εγγυώμαι πως δεν πρόκειται ποτέ να το μετανιώσετε.

Της Έφης Αργυροπούλου, δημοσιογράφος, αρθρογράφος, συγγραφέας και blogger του Working Moms.

Πηγή: workingmoms.gr