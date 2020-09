Σαγηνευτικό βλέμμα: Πέντε τρόποι για να τονίσετε τα μάτια σας

#wearamask ! 😷 👁: @houseoflashes Iconics @barrymcosmetics Hi Vis Liquid Liner in Charged Up @colourpopcosmetics Yes, Please! Palette (shades Full Zip, Champs, GNO, French Kiss) @elfcosmeticsuk Wow Brow Gel in Taupe 👩🏼: @wetnwildbeauty Photo Focus Foundation in Nude Ivory @maybelline City Bronzer in Medium Cool @revlon_uk Candid Concealer in Vanilla, ColorStay Endless Glow Liquid Highlighter in Citrine __________ #houseoflashes #barrymcosmetics #colourpop #colourpopme #liveboldly #revlonuk #maskmakeup #glowymakeup #graphicliner #maybelline #mnyitlook #elfcosmetics #elfcosmeticsuk #wetnwildbeauty

A post shared by Heidi (@heidismakeup) on Sep 22, 2020 at 6:30am PDT