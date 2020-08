Μακιγιάζ: Αυτές είναι οι τάσεις που θα κυριαρχήσουν το φετινό φθινόπωρο

της Κωνσταντίνας Κύρκου

Το φθινόπωρο είναι η μεταβατική εποχή που αφήνουμε σιγά σιγά τα φωτεινά και ζωηρά χρώματα του καλοκαιριού και προετοιμαζόμαστε για τις ζεστές, πιο βαθιές αποχρώσεις του χειμώνα. Τα εντυπωσιακά runaways των οίκων μόδας και ομορφιάς έχουν ήδη αποκαλύψει όλα τα μυστικά για το απόλυτο φθινοπωρινό μακιγιάζ, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στα μάτια, ενώ κορυφαία τάση για την νέα σεζόν αποτελούν και τα έντονα κόκκινα χείλη. Περίτεχνες διακοσμήσεις και χρώματα όπως το blue electric, το μωβ και το κόκκινο είναι αποδείξεις πως το φετινό φθινόπωρο ξεφεύγει από τον συντηρητικό και ουδέτερο χαρακτήρα του.

Οι λάμψεις, οι φυσικοί τόνοι και oι neon συνδυασμοί είναι από τα trends που όλες οι beauty addicts ανυπομονούν να τολμήσουν. Και επειδή γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να είσαι από τώρα ενημερωμένη για αυτά που σε περιμένουν τις επόμενες σεζόν, συγκεντρώσαμε τα κορυφαία make up trends για το φθινόπωρο 2020, που σίγουρα θα μπεις στον πειρασμό να δοκιμάσεις.

Oscar de la Renta: Neon χείλη σε φυσική επιδερμίδα. Στο show του οίκου Oscar de la Renta κυριάρχησαν τα ζουμερά κόκκινα χείλη με neon εφέ. Η φυσική επιδερμίδα με τα επιμελώς ατημέλητα φρύδια, ολοκληρώνει χωρίς περιττές προσθήκες το φθινοπωρινό look.

Self Portrait: Όταν το neon συνδυάζεται με το minimal. Ένας αναπάντεχος συνδυασμός έντονου χρώματος σε minimal καμβά. Αψεγάδιαστη επιδερμίδα με το neon eye-look να κλέβει την παράσταση για ακόμα μια φορά.

Anna Sui: Μεταλλικές rock αποχρώσεις. Εδώ κυριαρχεί το smokey eye με μεταλλική πράσινη σκιά. Το deep purple στα χείλη απογειώνει το punk-rock στιλ αυτού του μακιγιάζ.

Tadashi Shoji: Blue is the new black. Η μπλε σκιά σε όλο το βλέφαρο δίνει την αίσθηση πως το καλοκαίρι παρατείνεται. Κράτησε σε φυσικούς τόνους την υπόλοιπη επιδερμίδα και τόνισε τα μάτια.

Laquan Smith: Λάμψη στα σκουρόχρωμα χείλη. Τα σκουρόχρωμα χείλη επανέρχονται το φθινόπωρο με μια διαφορά φέτος, αποκτούν έντονη λάμψη. Σκουρόχρωμα berry -σχεδόν μαύρα με σούπερ glossy υφή.

Tom Ford: Ζεστά χρώματα και έντονα ζυγωματικά. Οι καφέ και χρυσές αποχρώσεις ξεχώρισαν στο show του μεγάλου οίκου, όπως και η έμφαση που δόθηκε στα ζυγωματικά.

πηγή: allyou.gr