GNTM: Τα δάκρυα της Μελίνας μετά την audition

Με τρία “όχι” και δύο “ναι”, η Μελίνα δεν κατάφερε να προχωρήσει στην επόμενη φάση του GNTM, ωστόσο έδειξε πως διαθέτει το πάθος και την επιμονή να συνεχίσει να κυνηγά το όνειρό της.

Μάλιστα, φέυγοντας δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα της και δήλωσε ότι δεν θα ξαναπροσπαθούσε!

«Απογοητεύτηκα πιο πολύ από τον εαυτό μου» είπε χαρακτηριστικά.

Είναι 22 ετών και σπουδάζει Νομική στην Αθήνα. Από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με το μόντελινγκ, ξεκινώντας στα 14 της, και το θεωρεί τον μεγαλύτερο στόχο της ζωής της.

«Δεν θα άφηνα τη Νομική για το μόντελινγκ»

Παρά το πάθος της για τον χώρο της μόδας, η Μελίνα ξεκαθάρισε πως δεν θα εγκατέλειπε τις σπουδές της στη Νομική για να γίνει μοντέλο. Όπως δήλωσε, το αγαπημένο της χαρακτηριστικό είναι τα μάτια της, που θεωρεί πως την κάνουν να ξεχωρίζει.

Τα σχόλια των κριτών

Στην audition του GNTM, ο Έντι Γαβριηλίδης και ο Άγγελος Μπράτης της έδωσαν «όχι», εξηγώντας ότι δεν είναι ακόμη έτοιμη για το ριάλιτι μόδας.

Ο Λάκης Γαβαλάς της είπε χαρακτηριστικά: «Εγώ θέλω αυτό το GNTM να είναι το καλύτερο στον κόσμο, όχι μόνο της Ελλάδος ή της σεζόν. Άρα πρέπει να μετρήσω τα πράγματα πολύ αυστηρά. Άρα πρέπει να σου πω όχι».