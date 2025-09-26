GNTM: Τα δάκρυα της Μελίνας μετά την audition

Τα σχόλια των κριτών για την εμφάνισή της

26.09.25 , 22:15 GNTM: Τα δάκρυα της Μελίνας μετά την audition
Με τρία “όχι” και δύο “ναι”, η Μελίνα δεν κατάφερε να προχωρήσει στην επόμενη φάση του GNTM, ωστόσο έδειξε πως διαθέτει το πάθος και την επιμονή να συνεχίσει να κυνηγά το όνειρό της.

Μάλιστα, φέυγοντας δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα της και δήλωσε ότι δεν θα ξαναπροσπαθούσε!

«Απογοητεύτηκα πιο πολύ από τον εαυτό μου» είπε χαρακτηριστικά.

GNTM: Τα δάκρυα της Μελίνας μετά την audition

Είναι 22 ετών και σπουδάζει Νομική στην Αθήνα. Από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με το μόντελινγκ, ξεκινώντας στα 14 της, και το θεωρεί τον μεγαλύτερο στόχο της ζωής της.

GNTM: Τα δάκρυα της Μελίνας μετά την audition

«Δεν θα άφηνα τη Νομική για το μόντελινγκ»

Παρά το πάθος της για τον χώρο της μόδας, η Μελίνα ξεκαθάρισε πως δεν θα εγκατέλειπε τις σπουδές της στη Νομική για να γίνει μοντέλο. Όπως δήλωσε, το αγαπημένο της χαρακτηριστικό είναι τα μάτια της, που θεωρεί πως την κάνουν να ξεχωρίζει.

GNTM: Τα δάκρυα της Μελίνας μετά την audition

Τα σχόλια των κριτών

Στην audition του GNTM, ο Έντι Γαβριηλίδης και ο Άγγελος Μπράτης της έδωσαν «όχι», εξηγώντας ότι δεν είναι ακόμη έτοιμη για το ριάλιτι μόδας.

Ο Λάκης Γαβαλάς της είπε χαρακτηριστικά: «Εγώ θέλω αυτό το GNTM να είναι το καλύτερο στον κόσμο, όχι μόνο της Ελλάδος ή της σεζόν. Άρα πρέπει να μετρήσω τα πράγματα πολύ αυστηρά. Άρα πρέπει να σου πω όχι».

GNTM: Τα δάκρυα της Μελίνας μετά την audition

GNTM: Τα δάκρυα της Μελίνας μετά την audition

GNTM: Τα δάκρυα της Μελίνας μετά την audition

GNTM: Τα δάκρυα της Μελίνας μετά την audition

