MadWalk 2024: Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο red carpet!

Για 14η χρονιά η μόδα και η μουσική ένωσαν τις δυνάμεις τους για να παρουσιάσουν ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Το βράδυ της Δευτέρας 02/12, όλα τα φώτα ήταν στραμμένα στο γήπεδο Tae Kwon Do, όπου πραγματοποιήθηκαν τα MadWalk 2024.

Οι πρώτοι celebrities που περπάτησαν στο κόκκινο χαλί και στη συνέχεια πόζαραν στον φωτογραφικό φακό ήταν η Ζενεβιέβ Μαζαρί, ο Βασίλης Ζούλιας με τον Περικλή Κονδυλάτο, η Τάνια Μπρεάζου με τον Γιώργο Αμούτζα στο πλευρό της.

Για ακόμα μια χρονιά παρουσιάστρια του λαμπερού show ήταν η Βίκυ Καγιά, ενώ οι σχεδιαστές που συμμετείχαν στα acts ήταν οι: Celia Kritharioti, Deux Hommes, Laskos by Three Cents, Nasia Sydeta, Nika by Colgate, Peace and Chaos, Soraya Oronti, Sotiris Georgiou by IKEA, Angelos Tsakiris, Valtadoros, Vassilis Zoulias & Pericles Kondylatos.



Aνάμεσα στους καλλιτέχνες, που ανέβηκαν στη σκηνή ήταν οι: Apon, Dat Lilly, Emily, Evangelia, Foxy Lee, FY, Gozzy, Joanne, Josephine, Klavdia, Marina Lamprou, Lila, Marseaux, Natasha Kay, Norma, Onemanshow, Seno, Ilenia Williams, Zaf, Γιώργος Αμούτζας, Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Νίκος Απέργης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μπέττυ Μαγγίρα, Τάνια Μπρεάζου, Έλενα Παπαρίζου, Τάμτα, Ελένη Φουρέιρα κ.α

Δείτε τις εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί των MadWalk 2024

Ζενεβιέβ Μαζαρί/ φωτογραφία star.gr

