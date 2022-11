DUST+CREAM: Τα βήματα για να κάνεις το make up look που είδες στο GNTM 5

Το τέλειο μακιγιάζ δε θέλει κόπο, θέλει... τρόπο! Και κυρίως απαιτεί να χρησιμοποιείς τα σωστά προϊόντα που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τα χαρακτηριστικά του προσώπου σου, να τονίσεις φυσικά τα ζυγωματικά και να το κάνεις να φαίνεται λαμπερό όλες τις ώρες της ημέρας.

Αναρωτιέσαι πώς θα πετύχεις αυτό το αναλλοίωτο αποτέλεσμα που θα σε συνοδεύει από το πρωί έως το βράδυ;

Το μόνο που χρειάζεσαι είναι 5 προϊόντα της DUST+CREAM για ένα πρωινό look, που μετατρέπεται εύκολα με λίγες πινελιές και σε βραδινό look.

Δες τα 5 προϊόντα της DUST+CREAM για να έχεις αλαβάστρινο make up

Πούδρα προσώπου Wake Up and Powder Up της σειράς Wake Up

Peachy Face Pallete

Plum Confessions Eyeshadow Palette

Βραβευμένη Velvet Look Mascara

Shine Bomb Lipgloss

Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάς είναι ότι για να έχεις πορσελάνινο και υγιές δέρμα, χρειάζεται πρώτα να φροντίζεις την επιδερμίδα σου καθημερινά. Σου προτείνουμε τη σειρά περιποίησης προσώπου TODAY IS A GOOD DAY, που απευθύνεται σε οποιονδήποτε τύπο επιδερμίδας, κάνοντάς την υγιή και λαμπερή.

Πάμε να δούμε βήμα βήμα παρακάτω πώς μαθαίνουν τα μοντέλα του GNTM 5 να κάνουν το μακιγιάζ τους ώστε να είναι λαμπερά από το πρωί έως το βράδυ!

DUST+CREAM: Μάθημα μακιγιάζ για το πρωινό σου look

Ξεκινάμε με την εφαρμογή της πούδρας σε όλο το πρόσωπο και κάτω από την περιοχή των ματιών με το κατάλληλο πινέλο.

Στη συνέχεια παίρνουμε το πινέλο ματιών για blending και χρησιμοποιούμε το nude καφέ χρώμα για να δημιουργήσουμε βάθος στην κόγχη του ματιού. Έπειτα παίρνουμε ένα πιο μικρό πινέλο για blending και εφαρμόζουμε στην εσωτερική γωνία του ματιού την πρώτη σκιά της παλέτας, τη λευκή με λάμψη για να δώσουμε μια αίσθηση φρεσκάδας. Εφαρμόζουμε το Velvet Look Mascara για ένα σαγηνευτικό βλέμμα.

Με την Peachy Face Pallete παίρνουμε το χρώμα του contouring, το τελευταίο χρώμα της παλέτας, για να αναδείξουμε και να τονίσουμε φυσικά τα ζυγωματικά του προσώπου.

Το χρώμα που βρίσκεται στη μέση της παλέτας, όταν τοποθετηθεί στα μήλα του προσώπου, δίνει αμέσως φρεσκάδα και ζωντάνια στο δέρμα.

Το Highlighter που βρίσκεται πρώτο στην παλέτα αναδεικνύει τη φυσική λάμψη του δέρματος και διαχέεται φυσικά στο φως του ήλιου.

Τέλος, εφαρμόζουμε στα χείλη το Shine Bomb Lipgloss Νο 808 για να δώσουμε ζωντάνια στο look με ένα φρέσκο και διακριτικό χρώμα.

DUST+CREAM: Μάθημα μακιγιάζ για το βραδινό σου look

Όπως είναι το look μας από το πρωί, πάμε να το μετατρέψουμε σε βραδινό με λίγες πινελιές και με τα ίδια προϊόντα που ήδη χρησιμοποιήσαμε.

Για περισσότερη ένταση και κάλυψη, παίρνουμε το σφουγγαράκι που περιέχεται στην πούδρα και με ταμποναριστές κινήσεις, εφαρμόζουμε στα σημεία που χρειάζεται και θέλουμε.

Συνεχίζουμε με τα μάτια, παίρνοντας το τελευταίο χρώμα, καφέ-μωβ, της Plum Confessions Eyeshadow Palette, τοποθετώντας το με το πινέλο του Eyeliner σύριζα στις βλεφαρίδες μας, έτσι ώστε να τονίσουμε περισσότερο το βλέμμα μας.

Έπειτα, παίρνουμε το 3ο χρώμα της παλέτας με το πινέλο του ρουζ και τοποθετούμε ταμποναριστά στα μήλα καθώς χαμογελάμε ελαφρά, προκειμένου να προσφέρει στο look παραπάνω ένταση ακόμα και για τον πιο χαμηλό φωτισμό.

Και τέλος, ολοκληρώνουμε το μακιγιάζ μας με το Shine Bomb Lipgloss Νο 808, χρώμα βουργουνδί. Με ένα πινέλο χειλιών παίρνουμε μια γενναία ποσότητα του gloss και εφαρμόζουμε πάνω από το gloss που είχαμε τοποθετήσει για το πρωινό look. Αμέσως δίνει ένταση και τα χείλη δείχνουν ζουμερά και υγιή.





