GNTM 5: Tα μοντέλα σε concept α λα Sex and the City!

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσαν στον διαγωνισμό του GNTM δύο αποχωρήσεις το βράδυ της Δευτέρας.

Αρχικά, η Αλεξία, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί, καθώς, όπως είπε, έχει πολλές υποχρεώσεις με την επιχείρησή της και δεν μπορεί να τα ισορροπήσει.

Στο τέλος του επεισοδίου, μία ακόμα αποχώρηση ξάφνιασε τους κριτές και τις παίκτριες. Η Νικόλ ενώ είχε μία από τις καλύτερες φωτογραφίες της ημέρας, είπε στους κριτές ότι ένα πρόσωπο από την οικογένειά της αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας και πρέπει εκείνη να πάει στον Καναδά και να αφήσει πίσω το GNTM.

GNTM 5 – Τι θα δούμε την Τρίτη 25/10

Στο αποψινό επεισόδιο τα μοντέλα μας καλούνται να γίνουν οι σύγχρονες Sex and the City! Κάρι, Σαμάνθα, Σάρλοτ και Μιράντα έτοιμες να υπηρετήσουν το concept Fashion In the City!

Για κάποιες θα «δέσουν» οι φιλίες στον φωτογραφικό φακό, ενώ άλλες θα οδηγηθούν στο bottom 3.

