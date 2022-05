Eurovision 2022: Διθυραμβικά σχόλια στο Twitter για την Αμάντα Γεωργιάδη

Δείτε την εμφάνιση της Αμάντα Γεωργιάδη στον Α' Ημιτελικό της Eurovision

Στη 15η θέση - κατά σειρά εμφάνισης - είδαμε στον A’ Ημιτελικό της Eurovision 2022, την Αμάντα Γεωργιάδη που ερμήνευσε το «Die Together» για την Ελλάδα μας, στο Pala Olimpico στο Τορίνο της Ιταλίας.

Η 25χρονη Αμάντα ξεσήκωσε το κοινό στις κερκίδες, που της χάρισε το πιο ενθουσιώδες και θερμό χειροκρότημα.

Η νεαρή καλλιτέχνιδα ερμήνευσε με ένα μοναδικό τρόπο τη συναισθηματική μπαλάντα, που είναι σε σύνθεση της ίδιας μαζί με τον Νορβηγό συνθέτη, Bjorn Helge.

Το «Die Together» περιγράφει μία αληθινή ιστορία αγάπης που έζησε, έγραψε και ερμηνεύει η Αμάντα Γεωργιάδη.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και την πρόκριση της χώρας μας στον τελικό του μουσικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί στις 14 Μαϊου, οι χρήστες του Twitter την αποθέωσαν.

The greeks are back! 🎤🇬🇷 Amanta for the win! 🏆🇪🇺 #eurovisiongr #Eurovision #ESC2022 #Amanta pic.twitter.com/n1XzyMgzns

Yeeeeeees we are in the finals go greeeeeeece goooooo Amanda #survivorGR #eurovisiongr #Eurovision #foustanela #eurovisiongr pic.twitter.com/vvvFxwnSdj