Νίκος Κοκλώνης: Όσα του είπαν οι κριτές του «Just» για τις αμοιβές τους!

Η νέα υπηρεσία «Κου Κου delivery» έκανε την εμφάνισή της το πρωί της Τετάρτης στη «Φωλιά των Κου Κου», με τον Γρηγόρη Μπάκα να παραδίδει στο σπίτι του Νίκου Κοκλώνη την πίτσα που τόσο πολύ επιθυμούσε να φάει κατά τη διάρκεια της καραντίνας.

Με πολύ φαγητό αλλά ακόμα περισσότερη γυμναστική πέρασε τον χρόνο του στην καραντίνα ο παρουσιαστής και τηλεοπτικός παραγωγός, όπως ανέφερε στον ρεπόρτερ της εκπομπής.

Στη συνέχεια δήλωσε ότι τα γυρίσματα του «Just the 2 of us» ξεκίνησαν και πάλι, κάνοντας μια ακόμα πιο ενδιαφέρουσα αποκάλυψη.

«Ο τέσσερις κριτές (σ.σ. Δέσποινα Βανδή, Σταμάτης Φασουλής, Μαρία Μπακοδήμου και Βίκυ Σταυροπούλου) που έχω, είναι τόσο καλά παιδιά που όταν έγινε το θέμα με τον κορωνοϊό μου είπαν "εμείς αν έχουμε συμφωνήσει ένα ποσό ένα να το κάνουμε μισό και θα έρθουμε να δουλέψουμε κι έτσι γιατί η ζωή αλλάζει. Έχουμε πρόβλημα θέλουμε σαν παραγωγό να σε στηρίξουμε". Κι αυτό είναι προς τιμήν τους. Νιώθω τυχερός!», τόνισε.

