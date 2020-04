Επιστρέφει το «Just the 2 of us» - Αρχίζουν ξανά τα γυρίσματα

Το «Just the 2 of Us» επέστρεψε στην ελληνική τηλεόραση μέσα από τη συχνότητα του Open τον περασμένο Μάρτιο.

Λίγες μέρες μετά αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή των γυρισμάτων του λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ωστόσο, το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης ο Νίκος Κοκλώνης επιβεβαίωσε ότι το μουσικό σόου επιστρέφει.

Ο παρουσιαστής και παραγωγός είπε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου πως την ερχόμενη Τρίτη έχει προγραμματιστεί το γύρισμα του δεύτερου επεισοδίου, τονίζοντας ότι η παραγωγή έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.