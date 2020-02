Ανατροπή! Το BBC δε θέλει την Άντζελα Δημητρίου στο «Just the 2 of us»

Εδώ κι αρκετούς μήνες τόσο ο Νίκος Κοκλώνης που θα παρουσιάζει το «Just the 2 of us» στο OPEN, όσο και η Άντζελα Δημητρίου είχαν δηλώσει ότι η «λαίδη» του ελληνικού τραγουδιού θα είναι στην κριτική επιτροπή του talent show.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Πουλόπουλου στη «Φωλιά των Κου Κου» κάτι τέτοιο δε θα γίνει, αφού οι άνθρωποι από το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο BBC που ‘χει τα δικαιώματα του σόου, δε θέλουν την τραγουδίστρια στην επιτροπή.

Για ποιο λόγο; Γιατί σύμφωνα με τους ξένους παραγωγούς θα πρέπει τα μέλη της κριτικής επιτροπής να έχουν τηλεοπτική εμπειρία, κάτι που δεν ισχύει για τη «λαίδη».

Ίσως βέβαια, το συγκεκριμένο γεγονός να αποτελεί και μία καλή αφορμή για αυτούς που -όπως έχει ακουστεί- δε θέλουν να κάτσουν στην ίδια επιτροπή με την Άντζελα Δημητρίου.

