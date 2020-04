MasterChef - Γιώργος: Η φωτογραφία που ανέβασε με το κορίτσι του!

Ένα πράγμα που έμαθα από το να μένω σε ένα σπίτι έγκλειστος χωρίς καθημερινή επικοινωνία με ανθρώπους που αγαπάω, είναι πως τα απλά πράγματα στην ζωή είναι αυτά που έχουν σημασία. Ένα χαμόγελο, ένα καλημέρα, ένα φιλί. Πράγματα που δεν συνειδητοποιούμε την σημασία τους μέχρι να φανεί η απουσία τους. Ευχαριστώ την οικογένεια μου τους φίλους μου και φυσικά την αγάπη της ζωής μου Lotus, για την συμπαράσταση όλο αυτό τον καιρό. ————————————————————————- . . . . #love #simplethingsinlife #appreciation #appreciatethelittlethings #family #friendship #showlove

