Ποιο νόστιμο ρόφημα προστατεύει από το Αλτσχάιμερ;

Οι περισσότεροι άνθρωποι πίνουν εσπρέσο για την τόνωση της ενέργειας, άλλοι για τη γεύση και ναι, ακόμη και κάποιοι για τα οφέλη για την υγεία. Προηγούμενη έρευνα δείχνει ότι πέρα ​​από την αύξηση της εγρήγορσης, ο μαύρος καφές μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου, να προστατεύσει την επένδυση του εντέρου και να ενισχύσει το μεταβολισμό. Και μια νέα (αν και πολύ προκαταρκτική μελέτη) ανακάλυψε ένα ακόμη πιθανό πλεονέκτημα της πρωινής συνήθειάς σας: Θα μπορούσε να βοηθήσει στην πρόληψη της νευροεκφυλιστικής νόσου.

Θα μπορούσε ο εσπρέσο να βοηθήσει στην προστασία από τον νευροεκφυλισμό;

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Agricultural and Food Chemistry δείχνει ότι σε προκαταρκτική έρευνα in vitro, οι ενώσεις του εσπρέσο βοήθησαν στην προστασία από τη νόσο του Αλτσχάιμερ και τον νευροεκφυλισμό.

Η συσσώρευση της πρωτεΐνης tau στον εγκέφαλο είναι ένας μηχανισμός που θεωρείται ότι συμβάλλει στην εμφάνιση του Αλτσχάιμερ. Η πρωτεΐνη Tau δεν είναι εγγενώς κακή - την έχουν όλοι και στην πραγματικότητα βοηθά στη σταθεροποίηση των δομών στον εγκέφαλο. Αλλά όταν οι πρωτεΐνες tau αρχίζουν να συσσωρεύονται, αυτό είναι που οι ερευνητές πιστεύουν ότι προκαλεί την έναρξη του νευροεκφυλισμού.

Για αυτήν τη μελέτη, οι ερευνητές εξέτασαν πώς ο αλεσμένος καφές μέτριου καβουρδίσματος επηρέασε τη συμπεριφορά της πρωτεΐνης tau σε ένα κυτταρικό μοντέλο.

Οι ερευνητές χορήγησαν σφηνάκια εσπρέσο (ένα μείγμα καφέ Arabica από τη Νότια Αμερική και καφέ Robusta από την Αφρική και τη Νοτιοδυτική Ασία), λαμβάνοντας υπόψη τη χημική τους σύνθεση στην πορεία. Στη συνέχεια, επώασαν αυτά τα απομονωμένα μόρια μαζί με την πρωτεΐνη tau για έως και 40 ώρες.

Καθώς η συγκέντρωση των ενώσεων στο σφηνάκι του εσπρέσο αυξανόταν, οι μικρότερες αλυσίδες πρωτεΐνης tau δεν σχημάτισαν μεγαλύτερα φύλλα (πράγμα που θα ήταν ενδεικτικό του Αλτσχάιμερ). Αυτές οι πιο κοντές αλυσίδες δεν συσσωματώθηκαν ούτε λειτουργούσαν ως «σπόροι», όπως το περιγράφουν οι ερευνητές, για περαιτέρω συσσωμάτωση.

Το μεγαλύτερο αποτέλεσμα συνέβη όταν οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το πλήρες εκχύλισμα εσπρέσο έναντι των μεμονωμένων ενώσεων του παρασκευάσματος. Αυτό σημαίνει ότι ο εσπρέσο στο σύνολό του ήταν πιο ωφέλιμος σε σύγκριση με την απομονωμένη καφεΐνη ή άλλες ενώσεις του ροφήματος.

Καφές vs. εσπρέσο

Αυτό ευθυγραμμίζεται με προηγούμενη έρευνα που διαπίστωσε ότι ο καφές θα μπορούσε να είναι δυνητικά προστατευτικός έναντι της γνωστικής έκπτωσης. Ωστόσο, είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η διαδικασία καβουρδίσματος για τον εσπρέσο και τον καφέ είναι διαφορετική, επομένως αυτά τα αποτελέσματα δεν μπορούν απαραίτητα να προεκταθούν ώστε να συμπεριλάβουν ακόμη τον κανονικό καφέ, επομένως χρειάζεται περισσότερη έρευνα.

Όπως σημειώνουν πολλές μελέτες καφέ, συνιστάται μέτρια κατανάλωση καφέ ή εσπρέσο (μεταξύ δύο και τριών φλιτζανιών ημερησίως), καθώς η υπερφόρτωση καφεΐνης μπορεί να οδηγήσει σε άγχος, υψηλή αρτηριακή πίεση, αϋπνία και άλλες ανεπιθύμητες παρενέργειες.

Επίσης, κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε για να καταναλώσετε αυτά τα φλιτζάνια τουλάχιστον οκτώ ώρες πριν τον ύπνο για να αποτρέψετε την αϋπνία που προκαλείται από την καφεΐνη. Εξάλλου, ο ύπνος είναι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες που συμβάλλουν σε έναν υγιή εγκέφαλο, επομένως δεν αξίζει να τον διακόψετε ή να τον καθυστερήσετε.

Είναι ασφαλές να πούμε ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα για την αναπαραγωγή αυτών των ευρημάτων πέρα ​​από τις in vitro μελέτες. Ωστόσο, αυτό είναι ένα σημείο εκκίνησης για περισσότερη έρευνα σχετικά με βιοδραστικές χημικές ουσίες που θα μπορούσαν να προστατεύσουν τον εγκέφαλο από τον νευροεκφυλισμό και τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

Επιπλέον, είναι μια άλλη επιβεβαίωση ότι ενώ ο καφές και ο εσπρέσο πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο, μπορούν να προσφέρουν πολλά οφέλη για την υγεία του εγκεφάλου. Μπράβο σε ένα latte που ενισχύει τον εγκέφαλο και την ενέργεια.

Συντάκτης: Αγγελική Λάλου

Πηγή: www.allyou.gr

