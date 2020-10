Θέλετε να αδυνατίσετε; Δοκιμάστε αυτά τα γευστικά και light ροφήματα

Πολλοί άνθρωποι αναζητούν απλούς τρόπους για να ενισχύσουν τη συγκέντρωση, το focus, τη μνήμη και την παραγωγικότητά τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα νοοτροπικά ή τα «έξυπνα ναρκωτικά» αυξάνονται ραγδαία σε δημοτικότητα.

Τα νοοτροπικά είναι μια κατηγορία φυσικών ή συνθετικών ενώσεων που μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργία του εγκεφάλου σου. Ενώ υπάρχουν εκατοντάδες νοοτροπικά συμπληρώματα, πολλά ποτά περιέχουν φυσικές νοοτροπικές ενώσεις.

Επιπλέον, άλλα ποτά διαθέτουν συστατικά, όπως αντιοξειδωτικά ή προβιοτικά, που μπορεί να υποστηρίξουν τη λειτουργία του εγκεφάλου σας.

Εδώ είναι 8 υγρά καύσιμα που μπορεί να ενισχύσουν την υγεία του εγκεφάλου σου.

Καφές

Ο καφές είναι ίσως το πιο ευρέως διαδεδομένο σε κατανάλωση νοοτροπικό ποτό. Τα περισσότερα από τα οφέλη του εγκεφάλου προέρχονται από την καφεΐνη, αν και περιέχει κι άλλες ενώσεις όπως το αντιοξειδωτικό χλωρογενικό οξύ που μπορεί να επηρεάσει και τον εγκέφαλό σου.

Μια έρευνα σημείωσε ότι η καφεΐνη μπορεί να βελτιώσει την εστίαση, την εγρήγορση, τον χρόνο αντίδρασης και τη μνήμη σε δόσεις των 40-300 mg, που ισοδυναμεί με περίπου 0,5–3 φλιτζάνια καφέ (120–720 ml).

Πράσινο τσάι

Η περιεκτικότητα σε καφεΐνη στο πράσινο τσάι είναι πολύ χαμηλότερη από εκείνη του καφέ. Ωστόσο, διαθέτει επίσης δύο υποσχόμενες νοοτροπικές ενώσεις – L-θεανίνη και γαλλική επιγαλλοκατεχίνη-3 (EGCG). Μελέτες δείχνουν ότι η L-θεανίνη μπορεί να προάγει τη χαλάρωση, καθώς και ότι η L-θεανίνη σε συνδυασμό με την καφεΐνη μπορεί να βελτιώσει την προσοχή. Μια ανασκόπηση 21 μελετών σε ανθρώπους διαπίστωσε ότι το πράσινο τσάι στο σύνολό του μπορεί να υποστηρίξει την εστίαση, την προσοχή και τη μνήμη.

Kombucha

Το Kombucha είναι ένα ποτό που έχει υποστεί ζύμωση συνήθως παρασκευάζεται από πράσινο ή μαύρο τσάι, συν φρούτα ή βότανα. Το κύριο όφελος έγκειται στην εισαγωγή ωφέλιμων βακτηρίων που ονομάζονται προβιοτικά στο έντερο. Θεωρητικά, η βελτιωμένη υγεία του εντέρου μπορεί να ενισχύσει τη λειτουργία του εγκεφάλου μέσω του άξονα του εντέρου-εγκεφάλου – μια αμφίδρομη γραμμή επικοινωνίας μεταξύ του εντέρου και του εγκεφάλου σας.

Χυμός πορτοκαλιού

Ο χυμός πορτοκαλιού είναι πλούσιος σε βιταμίνη C, με 1 φλιτζάνι (240 ml) παρέχει το 93% της ημερήσιας αξίας (ΣΗΠ). Είναι ενδιαφέρον ότι αυτή η βιταμίνη μπορεί να προσφέρει νευροπροστατευτικά οφέλη. Μια ανασκόπηση από 50 μελέτες σε ανθρώπους διαπίστωσε ότι εκείνοι με υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης C στο αίμα ή υψηλότερη αυτοαναφερόμενη πρόσληψη βιταμίνης C είχαν καλύτερη προσοχή, μνήμη και βαθμολογίες γλώσσας από εκείνες με χαμηλότερα επίπεδα αίματος ή πρόσληψης.

Χυμός βατόμουρου

Τα βακκίνια είναι πλούσια σε φυτικές ενώσεις πολυφαινόλης που μπορεί να προσφέρουν οφέλη που ενισχύουν τον εγκέφαλο. Οι ανθοκυανίνες – αντιοξειδωτικά που δίνουν σε αυτά τα μούρα την μπλε-μοβ απόχρωση τους – μπορεί να είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνες.

Χυμός παντζαριών

Τα τεύτλα ή αλλιώς παντζάρια με το βαθύ κόκκινο χρώμα τους είναι ένα ριζικό λαχανικό που είναι φυσικά πλούσιο σε νιτρικά άλατα – ένας πρόδρομος του οξειδίου του αζώτου, το οποίο το σώμα χρησιμοποιεί για να προάγει την οξυγόνωση των κυττάρων και να βελτιώσει τη ροή του αίματος, την εκμάθηση και την προηγμένη λήψη αποφάσεων και ο χυμός παντζαριών μπορεί να ενισχύσει αυτά τα αποτελέσματα αυξάνοντας την παραγωγή οξειδίου του αζώτου.

Κεφίρ

Όπως το kombucha, το κεφίρ είναι ένα ποτό που έχει υποστεί ζύμωση και περιέχει προβιοτικά. Ωστόσο, είναι φτιαγμένο από γάλα που έχει υποστεί ζύμωση και όχι τσάι. Μπορεί να βοηθήσει τη λειτουργία του εγκεφάλου προωθώντας την ανάπτυξη υγιών βακτηρίων στο έντερο.

Πράσινοι χυμοί και smoothies

Ο πράσινος χυμός συνδυάζει πράσινα φρούτα και λαχανικά, όπως:

σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά όπως λάχανο ή σπανάκι

αγγούρι

πράσινα μήλα

φρέσκα βότανα, όπως λεμονόχορτο

Τα πράσινα smoothies μπορούν επιπλέον να περιέχουν συστατικά όπως αβοκάντο, γιαούρτι, σκόνη πρωτεΐνης ή μπανάνες για να προσθέσουν κρεμώδη και θρεπτικά συστατικά.

Ενώ το δυναμικό ενίσχυσης του εγκεφάλου των πράσινων χυμών ή των smoothies εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα συστατικά, αυτά τα ποτά είναι συχνά πλούσια σε βιταμίνη C και άλλα χρήσιμα αντιοξειδωτικά.

Πηγή:allyou.gr