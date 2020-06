Smoothies με υπέροχη γεύση που βοηθούν στην απώλεια των κιλών

Ένα smoothie πρέπει πάνω απ’ όλα να είναι απολαυστικό πέρα από υγιεινό. Παρακάτω θα βρεις τα πιο power συστατικά και τρόπους για να τα συνδυάσεις με βάση τις γεύσεις που προτιμάς αλλά και το σκοπό που θες να πετύχεις.

Νερό καρύδας

Μετά το απλό φιλτραρισμένο νερό, το νερό καρύδας είναι το ιδανικό υγρό για smoothies. Χαμηλές θερμίδες και υδατάνθρακες και σχεδόν χωρίς λιπαρά, το νερό καρύδας συνδυάζεται άψογα με τα περισσότερα φρούτα και λαχανικά. Είναι επίσης ένα ποτό φυσικής ενέργειας πλούσιο σε ηλεκτρολύτες που σας κρατά ενυδατωμένο.

Σπανάκι

Φορτωμένο με σίδηρο και άλλα μέταλλα, βιταμίνες, ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, μαγνήσιο, πρωτεΐνες, αντιοξειδωτικά, φυτικές ίνες και αντιφλεγμονώδη δύναμη, αυτός ο φυλλώδης θρύλος είναι ένας πρωταθλητής που ενισχύει την εσωτερική δύναμη και αντοχή. Με μια ήπια γεύση που καλύπτεται εύκολα από φρούτα και λαχανικά, το σπανάκι είναι η κορυφαία επιλογή για πράσινα smoothies. Μπορείτε να προσθέσετε 1 έως 2 φλιτζάνια σε οποιοδήποτε μείγμα χωρίς να αλλάξετε πραγματικά τη γεύση.

Παντζάρια

Πλούσιο σε σίδηρο, χαλκό, μαγνήσιο, κάλιο, βιταμίνη C, φυτικές ίνες και νιτρικά άλατα, τα παντζάρια είναι ιδανικά για αποτοξίνωση. Αλέθουμε τα ωμά παντζάρια για μια πιο ομαλή υφή με συμβατικά μπλέντερ, ή τα βράζουμε ελαφρά για να τα κάνουμε πιο εύγευστα.

Μήλα

Η πηκτίνη είναι μια διαλυτή ίνα στα μήλα που βοηθούν στο καθάρισμα του παχέος εντέρου και χαρίζουν πεπτική υγεία. Η πηκτίνη των μήλων μειώνει τη ζήτηση ινσουλίνης από τον οργανισμό, διατηρώντας το γλυκαιμικό δείκτη χαμηλό. Πολλά από τα θρεπτικά συστατικά και τις ίνες στα μήλα είναι συγκεντρωμένα στη φλούδα, οπότε συμπεριλάβετε και τις φλούδες!

Φράουλες

Οι φράουλες έχουν σχετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ενώ έχουν απολαυστική γεύση. Πλούσια σε φυτικά θρεπτικά συστατικά, βιταμίνη C, ρυθμιστικά μετάλλων και ωμέγα-3, αυτά οι κόκκινοι θησαυροί σας γεμίζουν με αντιοξειδωτικά για την καταπολέμηση της φλεγμονής στα μάτια, τους μυς και το αίμα. Γεμάτες φυτικές ίνες, οι φράουλες είναι ιδανικές για πέψη και αποτοξίνωση. Οι φράουλες προσθέτουν γλυκύτητα στα smoothies. Προσθέστε τες φρέσκες ή κατεψυγμένες.

Ανανάς

Η βρομελίνη, το ένζυμο που χωνεύει τις πρωτεΐνες στον ανανά, ενισχύει τη δύναμη της περιεκτικότητάς του σε βιταμίνη C για να βοηθήσει στην εκκαθάριση της αναπνευστικής συμφόρησης, στην καταστολή του βήχα, στη χαλάρωση της βλέννας, στην έξοδο των τοξινών, στη μείωση του πρηξίματος και στο φούσκωμα και στην τόνωση της κυκλοφορίας για αποτοξίνωση με διαρκή αποτελέσματα. Χρησιμοποιήστε ανανά φρέσκο ή κατεψυγμένο.

Λεμόνι

Χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, τα λεμόνια είναι detox superfoods. Τα λεμόνια ενισχύονται με αντιοξειδωτική βιταμίνη C, αντιβιοτικά φυτοθρεπτικά συστατικά και βιταμίνες Β. Το κιτρικό οξύ στα λεμόνια βοηθά στην πέψη, ενώ το ασκορβικό οξύ καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες. Οι φλούδες λεμονιού είναι ιδιαίτερα πλούσιες σε αντιοξειδωτικά, οπότε ρίξτε λίγο ξύσμα στα smoothies σας για έναν επιπλέον «ενισχυτή» διατροφής και γεύσης.

Cayenne Pepper

Προσθέτει εκπληκτική γεύση και διαθέτει δυνατότητες επούλωσης. Ως μία από τις πιο ισχυρές τροφές αποτοξίνωσης, το καγιέν θερμαίνει το σώμα για να αποβάλλει τις τοξίνες μέσω του ιδρώτα. Με φυσικά αντιβιοτικά και αντιμυκητιασικά συστατικά, το καγιέν είναι επίσης ένα ισχυρό ανοσοποιητικό. Ενισχύει την απώλεια βάρους, καθώς βοηθά στην καύση λίπους!

Μπρόκολο

Το μπρόκολο είναι μια από τις πλουσιότερες πηγές γλυκοσινολιτών – μερικές από τις πιο ισχυρές ενώσεις καταπολέμησης της τοξίνης που βρίσκονται στα τρόφιμα. Διαθέτοντας ένα οπλοστάσιο αντιοξειδωτικών, ανόργανων συστατικών, φλαβονοειδών, καροτενοειδών, ωμέγα-3 και ινών, αυτά τα άγρια μπουμπούκια καταπολεμούν τη φλεγμονή, οξυγονώνουν το αίμα και απαλλάσσουν τα κακά βακτήρια για καλύτερη πέψη.

Do it your way

Επιλέξτε ένα βασικό υγρό: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 1 έως 2 φλιτζάνια φιλτραρισμένο νερό, ακατέργαστο νερό καρύδας, γάλα χωρίς ζάχαρη ή γάλα κάνναβης, φρέσκο μήλο ή χυμό πορτοκάλι, τσάι από βότανα, πράσινο τσάι, κεφίρ χωρίς ζάχαρη ή kombucha.

Επιλέξτε τα βασικά συστατικά σας: Προσθέστε 2 φλιτζάνια φρέσκα ή κατεψυγμένα φρούτα ή λαχανικά, όπως μήλο, πορτοκάλι, ακτινίδιο, πεπόνι, μούρα, τεύτλα, αγγούρι, ανανά, μάνγκο ή ροδάκινα.

Προσθέστε λίγο κρεμώδη υφή: μπανάνα, αβοκάντο, κρέας καρύδας, φυσικό γιαούρτι χωρίς ζάχαρη, λευκά αμύγδαλα ή βούτυρο αμυγδάλου προσθέτουν πλούσια και κρεμώδη υφή σε smoothies.

Προσθέστε μερικά λαχανικά: Στη συνέχεια προσθέστε 1 έως 2 φλιτζάνια σπανάκι, χόρτα, ραπανάκι. 1 φλιτζάνι καλέ, μαϊντανό, σελινόριζα, παντζάρια ή 1/4 φλιτζάνι ρόκα ή πικραλίδα.

Ενισχύστε τα θρεπτικά συστατικά: Επιλέξτε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: 1 κουταλιά της σούπας σπόρους chia, κάνναβης ή λιναριού. 1 κουταλιά της σούπας λάδι καρύδας, λιναριού ή κάνναβης. 1 κουταλάκι του γλυκού έως 1 κουταλιά της σούπας superfood σε σκόνη όπως açaí, ρόδι, camu, maqui, goji, wheatgrass ή broccoli sprouts. 1/4 έως 1/2 κουταλάκι του γλυκού σπιρουλίνα ή χλωρέλλα. ή προσθέστε 1/4 φλιτζάνι κατεψυγμένο ακατέργαστο μπρόκολο ή κουνουπίδι.

Προσθέστε κάτι έξτρα: Ανεβάστε τον αρωματικό πυρετό με μπαχαρικά! Προσθέστε μια πρέζα σε 1/8 κουταλάκι του γλυκού καγιέν, νιφάδες κόκκινου πιπεριού, κουρκουμά ή σκόνη κάρυ ή 1/4 έως 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα ή φρέσκο τζίντζερ. Ή δοκιμάστε φρέσκα (όχι αποξηραμένα) βότανα όπως 1 1/2 κουταλάκι του γλυκού δεντρολίβανο ή 2 κουταλιές της σούπας έως 1/4 φλιτζάνι μαϊντανό, κόλιαντρο, βασιλικό ή μέντα. Σηκώστε την ώθηση των γήινων λαχανικών της ρίζας ή των πράσινων φυλλωμάτων με 1 κουταλάκι του γλυκού σε 1 κουταλιά της σούπας λεμόνι ή χυμό ασβέστη και 1/4 έως 1/2 κουταλάκι του γλυκού λεμόνι ή ξύσμα ασβέστη.

Ανακατέψτε! Ρίξτε όλα τα συστατικά στο μπλέντερ σας και λιώστε για 30 έως 60 δευτερόλεπτα μέχρι να γίνει απαλό και κρεμώδες.

Συντάκτης: Αγγελική Λάλου

Πηγή: allyou.gr και botrini.gr