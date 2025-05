«Riviera Shopping for a Good Cause» στις 3 Ιουνίου

Για τρίτη χρονιά το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» διοργανώνει το πιο ξεχωριστό καλοκαιρινό γεγονός, το «Riviera Shopping for a Good Cause» με σκοπό να στηρίξει τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους.

Την Τρίτη 3 Ιουνίου 2025 από τις 12:00 ως τις 21:00 ο πιο μαγευτικός χώρος της Αθηναϊκής Ριβιέρας, το Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, στη Βουλιαγμένη, ανοίγει τις πόρτες του και υποδέχεται τους φίλους και υποστηρικτές του Σωματείου για να στείλουμε όλοι μαζί ένα δυνατό μήνυμα αγάπης.

Με χαρούμενη και καλοκαιρινή διάθεση, και με πρωτότυπα προϊόντα θα μπορέσετε να πραγματοποιήσετε τις αγορές σας, να απολαύσετε την μοναδική θέα στην θάλασσα και ξεχωριστές στιγμές, στο shopping event που θα πραγματοποιηθεί σε δύο επίπεδα, στους χώρους του κτιρίου Ναυσικά, στον 5ο και 6ο όροφο, καθώς και στον εξωτερικό χώρο του “Nafsika Plateia”.

Μαγιώ, καφτάνια, σανδάλια, τσάντες, ρούχα, είδη διακόσμησης σπιτιού, καλλυντικά, παιδικά, κοσμήματα, αξεσουάρ και πολλά ακόμα υπέροχα είδη από 61 κορυφαία brands θα σας περιμένουν για να κάνουν το καλοκαίρι σας πιο όμορφο: 2803 FASHION LOFT, ALALEON, ALEXANDRA KOUMBA, ΑLL ABOUT EVE, AMPHORA COLLECTION, ANGELINA, ANTONIA KARRA, AtoJ, BIG LITTLE ONES, DESIGN LOFT SHOWROOM, DIRTY LAUNDRY, DR VILLY SKINCARE, EPTA THE CONCEPT STORE, EYE-Q OPTICAL STORES, FAYEMAR, FEM GLYFADA & PAROS, FINELY FRAMED CREATIONS, FRENCHIE, GIORGIA P, HIPPO AND THE DONKEY, IBO MARACA, ÎLE DES RÊVES, ILEANA MAKRI, KIDDOBOO, KESSARIS, KIOHNE, KOKU CONCEPT, LALAOUNIS, LIVELE JEWELS, LOVE FOR WAVES, MARCH THE BRAND, MARIA ZOUPOU, MARIE RAXEVSKY, MARIETTA CHROUSALA, MEYIA, MOJO WORLD, MRS ZEBRA, MYKOCOS, NATUS MARRAKECH, NEW MOON, OCEAN HERO, PAJA TOQUILLA, REMEDI, REVE DE LA MAISON, ROSINA PERFUMERY, SEASONAL EXPRESS, SERKOS, SISSY FEIDA INTERIORS, SOLID FASHION CONCEPT, SORBET ISLAND, STEFANIA FRANGISTA, STORYBOOK, THE MAMACITA STORE, THE WONDER ROOM, THE SECRET GARDEN, THERINOS, TWO MONKEYS, VALIA GABRIEL, VENETIA VILDIRIDIS, VST, WINGS LEATHER BAGS. Οι 61 αυτές εταιρείες θα διαθέσουν μέρος των εσόδων τους για τη στήριξη των σκοπών του Σωματείου.

Παράλληλα, στο περίπτερο του Σωματείου θα βρείτε την νέα σειρά του eshop Riviera Products που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά, μαζί με όλα τα προϊόντα του eshop της ΕΛΠΙΔΑΣ.

Θα έχετε ακόμα την ευκαιρία να προμηθευτείτε την συλλεκτική tote bag που σχεδίασε η Μαίρη Κατράντζου αποκλειστικά για το Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ σε δύο μεγέθη και σε περιορισμένα τεμάχια!

Για εκείνη μόνο την ημέρα θα υπάρχει η δυνατότητα να κάνετε customize την συλλεκτική τσάντα με το μονόγραμμα σας, όπως και τα υπόλοιπα προϊόντα του eshop του Σωματείου, με την παρουσία της εταιρείας Chiton Uniforms.

Παράλληλα με τις αγορές σας, σας περιμένουν γευστικές εκπλήξεις από τις εταιρείες: Coca-Cola Τρία Έψιλον που θα προσφέρει δωρεάν αναψυκτικά, και τα CHILLBOX με δωρεάν παγωτό για μικρούς και μεγάλους. Τα καταστήματα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής ΕΞΗ Bakery & Cafe θα βρίσκονται επίσης κοντά μας και θα προσφέρουν όλα τα έσοδα της ημέρας στο Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ! Παρόντες θα είναι και φέτος οι BARFLIES με αρωματικό καφέ, δροσιστικά ροφήματα, αναψυκτικά και ποτά, προσφέροντας μέρος από τα έσοδα της ημέρας στο Σωματείο μας, καθώς επίσης το FYSTIKI SHOP με πρωτότυπες γευστικές προτάσεις βασισμένες στους ξηρούς καρπούς αλλά και υπέροχο καφέ, όπως και το brand CHAMOMILE LIVING με υγιεινές γευστικές προτάσεις!

Στο πλευρό μας θα είναι και ο ραδιοφωνικός σταθμός Δρόμος 89.8 με τους αγαπημένους παραγωγούς Πέτρο Πολυχρονίδη και Ράνια Αντωνάκη οι οποίοι θα εκπέμπουν ζωντανά από τον χώρο της εκδήλωσης με πολλούς γνωστούς και αγαπημένους καλλιτέχνες στο πλευρό τους αλλά και με πολλές ακόμα εκπλήξεις!

Σας περιμένουμε όλους κοντά μας για να στείλουμε το πιο δυνατό μήνυμα αγάπης στηρίζοντας τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους!

Four Seasons Astir Palace Hotel Athens

Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη - Παραλία Αστέρα, 16671, ΑΤΤΙΚΗΣ





