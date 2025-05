Το TechSaloniki 2025 επέστρεψε!

Η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει για 9η συνεχόμενη χρονιά στη Θεσσαλονίκη, στο TechSaloniki 2025, Fueled & Challenged by Deloitte, που άνοιξε τις πύλες του στο κοινό στις 16 & 17 Μαΐου, στο εμβληματικό Κτίριο Μ2 του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο παραλιακό μέτωπο της πόλης.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ υποστηρίζεται από την Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Απευθυνόμενο σε νέους επιστήμονες και επαγγελματίες της τεχνολογίας που επιθυμούν να εξελιχθούν και να διεκδικήσουν τη θέση τους στον πιο ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο της εποχής, το TechSaloniki αποτελεί σημείο αναφοράς για την αγορά εργασίας της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών της χώρας.

Για ακόμη μία χρονιά, η Deloitte Ελλάδος στέκεται στο πλευρό της διοργάνωσης ως μεγάλος χορηγός, παρουσιάζοντας ανταγωνιστικές ευκαιρίες απασχόλησης, αλλά και ένα ξεχωριστό Coding Challenge, σχεδιασμένο για να εμπνεύσει και να αναδείξει το ταλέντο των νέων. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, οι συμμετέχοντες θα δοκιμάσουν τις γνώσεις και τη δημιουργικότητά τους αντιμετωπίζοντας μια σειρά από προγραμματιστικές προκλήσεις, επιλέγοντας οι ίδιοι τη γλώσσα προγραμματισμού που επιθυμούν, και καλούμενοι να προτείνουν ευφυείς και αποτελεσματικές λύσεις.

Πέρα από την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επαφή με στελέχη της εταιρείας, να συμμετάσχουν σε συνεντεύξεις με την ομάδα του ανθρώπινου δυναμικού της Deloitte και να ενημερωθούν για τις ανοιχτές θέσεις και τα προγράμματα ένταξης νέων επαγγελματιών στην εταιρεία.

Η Deloitte Ελλάδος, μέλος ενός από τα μεγαλύτερα παγκόσμια δίκτυα παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών της Deloitte Touche Tohmatsu, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1975 ενώ σήμερα απασχολεί περισσότερους από 3.000 επαγγελματίες. Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί από το 2018 το Deloitte Competence Center, ένα κέντρο καινοτομίας που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ταλέντων και την παροχή εξατομικευμένων, καινοτόμων λύσεων, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής για έργα σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα μετρά ήδη στο δυναμικό της πάνω από 1.300 επαγγελματίες.

Οι ενδιαφερόμενοι για το Challenge μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης εδώ. Το αναλυτικό πρόγραμμα των ομιλιών και των workshops, είναι διαθέσιμο εδώ και εδώ.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό. Απαιτείται προεγγραφή για τα workshops.

Για περισσότερες πληροφορίες:

